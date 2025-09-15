Remigijus Žemaitaitis: decyzja prezydenta kończy umowę koalicyjną

„Tak, umowa automatycznie wygasa w momencie, gdy nie zostanie powołany rząd w wymaganym terminie” – powiedział przewodniczący „Świtu nad Niemnem”, Remigijus Žemaitaitis.

Polityk dodał, że partia nie widzi możliwości dalszej współpracy w ramach koalicji rządowej, jeśli jej kandydaci nie zostaną powołani na stanowiska ministrów.

Z drugiej strony, R. Žemaitaitis nie wykluczył możliwości przedstawienia nowych kandydatów na ministrów, zaznaczając jednak, że w takim przypadku będą to członkowie jego partii.

Prezydent wcześniej oświadczył, że nie powoła na ministrów członków partii „Świt nad Niemnem”.

Zgodnie z R. Žemaitaitisem, zaistniałą sytuację powinno się omówić w najbliższym czasie w ramach koalicji rządzącej.

Decyzję Gitanasa Nausėdy o odrzuceniu kandydatur dwóch przedstawicieli „Świtu nad Niemnem” na ministrów, R. Žemaitaitis określił jako „cios w twarz” dla nowo powołanej premier Ingi Ruginienė.

Partia „Świt nad Niemnem” zaproponowała, aby Povilasa Poderskisa kontynuował kierowanie Ministerstwem Środowiska, a prawnika Mindaugasa Jablinskisa powołano na stanowisko ministra energetyki.

Redakcja ZW.LT przypomina, że prezydent Gitanas Nausėda w poniedziałek zażądał przedstawienia nowych kandydatur na ministrów środowiska i energetyki.

Zgodnie z wypowiedzią głowy państwa, nowo powołani ministrowie muszą budzić pełne zaufanie co do swojej determinacji i zdolności do obrony interesu publicznego, odporności na wpływy grup interesu oraz zapewnienia sprawnego i skutecznego funkcjonowania kluczowych obszarów dla społeczeństwa.