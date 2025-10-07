Reklama niezdrowej żywności bez zmian

Autorem rozwiązania był poseł ugrupowania „Świt nad Niemnem” Karolis Neimantas. Argumentował, że w społeczeństwie rośnie konsumpcja „niezdrowej, a nawet szkodliwej” żywności, co negatywnie odbija się na zdrowiu fizycznym i psychicznym.

„Produkty o wysokiej zawartości cukru, soli, tłuszczów i konserwantów bezpośrednio wpływają na zdrowie, kondycję psychiczną i samopoczucie” – mówił.

Co zakładał odrzucony projekt

Ograniczenia czasowe: zakaz emisji reklam niezdrowej żywności od godz. 7:00 do 21:00 w telewizji, internecie, na tablicach informacyjnych i w innych kanałach. Intencją autora było ograniczenie ekspozycji dzieci na tego typu przekaz.

Reklama zewnętrzna: tzw. reklama fizyczna mogłaby być umieszczana wyłącznie w promieniu do 100 metrów od lokali serwujących niezdrową żywność (poza tym obszarem – zakaz).

Neimantas przekonywał, że reklama bezpośrednio wpływa na wybory konsumentów, dlatego ograniczenia sprzyjałyby zdrowszym nawykom i większej trosce o zdrowie publiczne. Mimo to większość posłów nie poparła projektu na etapie wstępnego rozpatrzenia.