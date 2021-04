Rejestracja chętnych na szczepienie przeciwko COVID-19

Uprzednio zarejestrowani pacjenci będą szczepieni preparatami „Pfizer” albo „Moderna”.



Do rejestracji są zapraszane osoby należące do grup priorytetowych:

– seniorzy powyżej 65. roku życia mieszkający w rejonie wileńskim;

– pacjenci Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego z chorobami przewlekłymi:

osoby z chorobami przewlekłymi (serca, układu krążenia, płuc, wątroby itp.);

osoby z otyłością (BMI powyżej 35);

osoby z chorobami onkologicznymi;

osoby chore na cukrzycę;

– osoby niepełnosprawne i opiekujący się nimi członkowie rodzin, rodzice (rodzice adopcyjni) lub opiekunowie opiekujący się chorymi dziećmi.

Szczepienia pacjentów uprzednio zarejestrowanych będą się odbywać:

– w Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego (ul. Laisvės 79, Wilno) w gabinecie nr 113 w dni powszednie od 9.00 do 17.00, w sobotę od 8.00 do 13.00. Rejestracja w dni powszednie od 11.00 do 17.00, telefonicznie: 8 611 51 669 lub 8 613 98 172;

– w ambulatorium w Czarnym Borze (ul. Šv. Uršulės 25, Czarny Bór, rejon wileński) od 9.00 do 13.00. Rejestracja w dni powszednie od 7.00 do 17.00, telefonicznie: (8 5) 269 8172;

– w ambulatorium w Ławaryszkach (ul. Liepos 9-2, Ławaryszki, rejon wileński) od 9.00 do 13.00. Rejestracja w dni powszednie: I, II ir IV – od 8.00 do 18.00, III ir V – od 8.00 do 16.00, telefonicznie: (8 5) 249 4869;

– w ambulatorium w Mariampolu (ul. Pušų 1, Mariampol, rejon wileński) od 9.00 do 13.00. Rejestracja w dni powszednie od 8.00 iki 16.00, telefonicznie: (8 5) 254 3224;

– w ambulatorium w Niemieżu (ul. Kelininkų 3, Niemież, rejon wileński) od 9.00 do 13.00. Rejestracja w dni powszednie od 7.00 do 17.00, telefonicznie: (8 5) 235 5421;

– w ambulatorium w Rudominie (ul. Taikos 10, Rudomino, rejon wileński) od 9.00 do 13.00. Rejestracja w dni powszednie od 7.00 do 17.00, telefonicznie: (8 5) 232 0219.



Należy mieć przy sobie dokument tożsamości.

Szczepionka nie jest zalecana osobom, jeśli od zdiagnozowania COVID-19 nie minęło 180 dni lub po wykonaniu testu serologicznego wykryto przeciwciała koronawirusa.

Szczepienia są dobrowolne, szczepionka i usługi szczepień są bezpłatne.

Zapraszamy do aktywnej rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19! To duży krok dla nas wszystkich na powrót do normalnego życia!

Na podst. vrsa.lt