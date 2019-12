„Reitingai”: Maturzyści Gimnazjum im. Jana Pawła II wśród najlepszych z informatyki

vdu

Jak wskazują autorzy rankingu szkół na Litwie, najlepsze wyniki osiągają uczniowie w dużych miastach: Wilnie, Kownie, Kłajpedzie a także w Połądze.

„Reitingai” przedstawiły osiągnięcia szkół korzystając umownie z trzech barw sygnalizacji świetlnej: zielony kolor przyznawany jest szkołom, w której średni wynik egzaminu maturalnego wynosi od 100 do 86 punktów, żółty – od 85 do 50 punktów, czerwony – od 49 do 36 punktów oraz od 35 do 16 punktów.

Jak podkreśliła w czasie konferencji prasowej w BNS Jonė Kučinskaitė, dziennikarka czasopisma „Reitingai”, coraz wyraźniej widać, że prywatne szkoły stają się poważną konkurencją dla państwowych placówek.

Twórcy rankingu podkreślają jeszcze jeden, bardzo ważny szczegół: różnice w wynikach pomiędzy poszczególnymi szkołami wynoszą nawet 5 czy 7 razy.