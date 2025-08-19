Raport USA: sprawa Žemaitaitisa, komentarz Pałacu Prezydenckiego

Odniosła się ona do opublikowanego w ubiegłym tygodniu raportu Departamentu Stanu USA dotyczącego przestrzegania praw człowieka na Litwie. Dokument zwraca uwagę m.in. na sprawę Žemaitaitisa, któremu zarzucono podżeganie do nienawiści wobec Żydów i negowanie Holokaustu.

– „Trzeba pamiętać, że ten raport opisuje sytuację z roku 2023, a więc sprzed naszych wyborów. Jeśli chodzi o zachowanie pana Žemaitaitisa po wyborach i wejściu do koalicji rządzącej, mogę powiedzieć, że jego retoryka znacznie osłabła, w tym również retoryka antysemicka” – powiedziała Skaisgirytė na antenie „Žinių radijas”.

– „To oczywiście nie jest żadne usprawiedliwienie. Po prostu stwierdzam to, co widzę w przestrzeni publicznej. Dla antysemityzmu na Litwie nie ma i nie może być miejsca – i to musi zrozumieć zarówno partia ‘Świt nad Niemnem’, jak i jej lider” – podkreśliła doradczyni.

Zaznaczyła również, że raporty amerykańskiego Departamentu Stanu publikowane są co roku i obejmują wiele państw świata. Uwag dotyczących przejawów antysemityzmu nie otrzymała wyłącznie Litwa, ale także inne kraje europejskie.

– „Antysemityzm, niestety, mimo że może się to wydawać niepojęte, wciąż podnosi głowę – nawet po II wojnie światowej i po Holokauście” – dodała Skaisgirytė.

Jak przypomina Departament Stanu, w kwietniu ubiegłego roku litewski Trybunał Konstytucyjny uznał, że wpisy Žemaitaitisa w mediach społecznościowych dotyczące Żydów naruszyły złożoną przez niego przysięgę poselską i w sposób rażący złamały Konstytucję.

Zdaniem Trybunału, polityk nie respektował zapisanego w preambule Konstytucji imperatywu pielęgnowania zgody narodowej, nie dochował obowiązku przestrzegania ustawy zasadniczej i prawa, a jego wypowiedzi godziły w ludzką godność, równe prawa oraz podżegały do nienawiści.

Po tym orzeczeniu Žemaitaitis zrezygnował z mandatu poselskiego, aby ubiegać się o urząd prezydenta oraz o miejsce w Sejmie.

Sprawą jego wypowiedzi zajęła się również prokuratura. Śledczy stwierdzili, że polityk nawoływał do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej, znieważał je oraz publicznie aprobował zbrodnie III Rzeszy.

Akt oskarżenia trafił do Wileńskiego Sądu Okręgowego, gdzie proces wciąż się toczy.

Kontrowersyjne wpisy Žemaitaitisa pojawiły się w maju i czerwcu 2022 r. na jego profilu w mediach społecznościowych. W treści określał m.in. Izrael mianem „zwierząt” i twierdził, że Żydzi przyczynili się do wyniszczania narodu litewskiego.

Polityk nie przyznaje się do winy. Utrzymuje, że jego wypowiedzi były krytyką działań premiera Izraela Benjamina Netanjahu w Strefie Gazy, a nie atakiem na naród żydowski.