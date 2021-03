Raport. Koronawirus. 9 marca

W ciągu ostatnich dwóch tygodni na 100 tys. mieszkańców, zachorowalność stanowi 237,4 przypadków.

Odsetek pozytywnych testów diagnostycznych w ciągu ostatnich siedmiu dni wynosi 6 proc.

Od początku pandemii na Litwie zdiagnozowano 202 tys. 900 przypadków infekcji.

Statystycznie wyzdrowiało 189 tys. 70 osób (deklarowane: 144 tys. 851).

Statystyczna liczba aktywnych przypadków – 6629 (deklarowane 50 tys. 848).

Od początku pandemii na Covid-19 zmarło 3341 osób. Łącznie z tą chorobą zakaźną związanych jest 6725 zgonów, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.

Rządowa rada ekspertów proponuje otwarcie kolejnych miejsc handlu, powiedziała rzeczniczka premier.

„Na posiedzeniu rady ekspertów zdecydowano o złożeniu propozycji dotyczącej otwarcia miejsc handlu. Ostateczne wymogi zostaną omówione z przedstawicielami biznesu”- powiedziała Rasa Jakilaitienė.

Jak stwierdziła Jakilaitienė, eksperci rozważali również możliwość złagodzenia warunków kwarantanny w okresie wielkanocnym, ale odpowiednia decyzja nie została podjęta.

„Decyzje o złagodzeniach w okresie Wielkanocy nie zapadły, ponieważ jest na to zbyt wcześnie. Sytuacja może się zmienić za kilka dni, dlatego warto odłożyć takie decyzje na okres późniejszy i uwzględnić ówczesną sytuację epidemiologiczną” – powiedziała.

Wraz z szybkim rozprzestrzenianiem się brytyjskiego wariantu koronawirusa w Estonii, od czwartku zostanie wprowadzona ścisła kwarantanna, która potrwa co najmniej miesiąc, poinformowała w poniedziałek premier Kaja Kallas.

„Według najnowszych danych brytyjski szczep wirusa występuje aż w 98 procentach analizowanych próbek. O ile nam wiadomo, ten wariant rozprzestrzenia się półtora razy szybciej i jest szczególnie zaraźliwy” – powiedział premier w telewizji publicznej. „Z tego powodu Rada Naukowa potwierdziła również, że powodem tak szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa jest to, że ta odmiana dotarła do nas dopiero w ostatnich tygodniach. Dlatego zdecydowaliśmy się jak najdalej zamknąć kraj tak jak jest to możliwe”.

„Sytuacja z koronawirusem w Estonii jest niezwykle krytyczna. Musimy pilnie zareagować i zdecydowaliśmy się jak najszybciej zamknąć granicę państwową. Placówki oświatowe, w tym klasy początkowe, przechodzą na kształcenie zdalne. Zdecydowanie odradzamy prowdzenie dzieci do przedszkola” – powiedziała K. Kallas.

„Cały handel detaliczny, z wyjątkiem podstawowych towarów i artykułów spożywczych, będzie również zamknięty, wszystkie zakłady gastronomiczne będa zamknięte, uprawianie sportu w pomieszczeniach również będzie zabronione” – powiedziała.

„Ograniczenia będą obowiązywać co najmniej miesiąc i wejdą w życie w czwartek. Wszystkie te działania mają na celu zmniejszenie liczby kontaktów i przerwanie łańcucha infekcji ”- wyjaśniła K. Kallas.