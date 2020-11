Raport. Koronawirus. 8 listopada

Każdy, u kogo wystąpią objawy Covid-19, od tej pory będzie mógł przez Internet zarejestrować się na badanie w punkcie mobilnym. Wystarczy wypełnić specjalny formularz na stronie internetowej 1808.lt. Podstawowe objawy koronawirusa: gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, nagła utrata smaku lub węchu, ogólne osłabienie.

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem na Litwie wzrosła w ciągu ostatniej doby o 1056 zachorowań.

Na Litwie została uruchomiona aplikacja KoronaStopLT, która rejestruje odległość z pacjentem chorym na COVID-19. Można ją bezpłatnie pobrać z Google Play i App Store. Pobrało już ją ok. 10 tys. osób. Aplikacja za pomocą Bluetooth rejestruje bliskość między urządzeniami i ostrzega użytkowników, że mieli styczność z osobą, u której wykryto koronawirus. Według Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego, osoba chora na Covid-19, sama powinna wprowadzić swoje dane do aplikacji.

W związku z gwałtownym wzrostem zachorowań na koronawirusa zaczyna brakować personelu medycznego oraz covidowych łóżek. Łóżek wystarczy na kilka dni, poszukiwane są rozwiązania – powiedziała w poniedziałek Aušra Bilotienė-Motiejūnienė, dyrektor klinik Santara.

Na Łotwie ogłoszono sytuację nadzwyczajną, która ma obowiązywać od 9 listopada do 6 grudnia. Natomiast nie zostały zakazane wydarzenia plenarne oraz protesty. Instytucje kultury i sale gimnastyczne mogą rozpoczynać pracę nie wcześniej niż o szóstej rano i kończyć nie później niż o ósmej wieczorem. Treningi są dozwolone pod warunkiem, że bierze w nich udział nie więcej niż 10 osób (nie licząc trenera). Przebieralnie są zamknięte. Zabrania się korzystania z usług gabinetów kosmetycznych i tatuaży (z wyjątkiem salonów fryzjerskich). Do fryzjera trafimy tylko po wcześniejszym umówieniu. Za złamanie zasad kwarantanny i izolacji na Łotwie grożą wysokie kary nawet do 2000 euro.

Szczepionka na koronawirusa, opracowana wspólnie przez gigantów farmaceutycznych Pfizer i BioNTech, w 90 proc. przypadków skutecznie chroni przed zakażeniem na COVID-19, zgodnie z wynikami trwających badań, poinformowały firmy w poniedziałek.