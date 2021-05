Raport. Koronawirus. 7 maja

W ciągu poprzedniej doby walkę z wirusem przegrało 15 osób. Nieco spadł wskaźnik zapadalności na 100 tysięcy mieszkanców w ciągu ostatnich czternastu dni. Stanowi on obecnie 573,6.

Odsetek pozytywnych testów na Sars-COV2 w ciągu tygodnia wynosi 5,4 procent.

W ciągu minionej doby wykonano ponad 18 tys. 700 testów.

Od początku pandemii na Litwie zdiagnozowano 255 tys. 384 przypadków infekcji.

Statystycznie wyzdrowiało ponad 229 tys. 600 osób (deklarowane: ponad 183,5 tys.).

„Kiedy w piątek w Wilnie otwarto możliwość rejestracji na szczepionkę AstraZeneca dla osób w wieku 35 lat i starszych, zapasy tej szczepionki prawie się skończyły” – powiedział w piątek na konferencji prasowej mer Wilna Remigijus Šimašius.

„Cieszę się, że po otwarciu dziś rano możliwośći szczepień dla osób w wieku 35 lat i starszych, zapasy szczepionki wyczerpały w ciągu kilku godzin, dziś nie mamy już wolnych miejsc, co trochę smuci, bo chciałbym każdemu dać szansę na zaszczepienie się” – dodał mer stolicy

Poinformował także, że szczepionka AstraZeneca będzie podawana osobom w wieku 35 lat i starszym od piątku do poniedziałku.

W poniedziałek natomiast samorząd dostanie23 tys. szczepionki firmy Pfizer, z których około połowa będzie przeznaczona na pierwsze szczepienie osób w wieku 45 lat i starszych, a około połowa na szczepienie drugą dawką.

W piątek po godzinie 15:00 było około 1300 miejsc do rejestracji na szczepionkę Pfizer w stołecznym systemie rejestracji szczepionek, a także około 200 innych miejsc na szczepienia AstraZeneca.

Wczoraj w kraju zaszczepiono ponad 32 tys. osób.

Pierwszą dawkę podano dla ponad 13 tys. 750 osób, drugą konieczną dla ponad 18 tys. 600.

Od poczatku szczepień co najmniej jedną dawkę szczepionki pobrało przeszło 739,5 tys. mieszkańcow kraju, pełny cykl szczepień przeszło ponad 367 tys. 600 mieszkańców.

Co najmniej jedną dawką zaszczepiono 49,8 procent mieszkańców w wieku 80 lat i starszych, 63,6 proc. osób w wieku od 75 do 79 lat, 65 proc. osób z grupy od 70 do 74 lat i 61,9 procent mieszkańcow 65+.

Co najmniej jedną dawką zostało zaszczepionych 26,5 proc. populacji Litwy.

Od początku dostaw do kraju dostarczono 1 mln 268 tys. 555 dawek szczepionki czterech producentów, nie wykorzystano ponad 161 tys.

Wskutek COVID-19 w ciągu minionej doby odnotowano 15 zgonów wśród osób w wieku od 50 do 99 lat.

Zmarło 6 osob w wieku ponad 80 lat, 4 ofiary śmiertelne były po siedemdziesiątce, po dwa zgony odnotowano w grupach wiekowych od 60 do 69 lat i od 90 do 99 lat.

Zmarła jedna osoba po 50. roku życia.

Łączna liczba zgonów na COVID-19 na Litwie wynosi 4019. Liczba zgonów powiązanych z koronawirusem wzrosła do 8 094.

Najwięcej ofiar śmiertelnych – 1457 – należało do grupy wiekowej 80-89 lat.