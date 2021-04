Raport. Koronawirus. 7 kwietnia

„Nie ma dowodów na to, że ocena co do szczepionki musi się zmienić” – powiedział na konferencji prasowej Roger Pinto de Sa Gaspar, urzędnik WHO, odpowiedzialny za regulację i ocenę leku.

Wcześniej Marco Cavaleri, szef programu szczepień EVY, powiedział włoskiej gazecie Il Messaggero: „Moim zdaniem – możemy teraz powiedzieć – jest jasne, że istnieje związek z tą szczepionką, chociaż nie jest jeszcze jasne, co powoduje tę reakcję”.

W ciągu minionej doby potwierdzono 1116 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zdiagnozowano 10 zgonów.

Jest to największa liczba zakażeń od 26 stycznia b.r.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni na 100 tys. mieszkańców zapadalność stanowi 394,1.

Odsetek pozytywnych testów diagnostycznych w ciągu ostatnich siedmiu dni wynosi 7,7 proc.

Od początku pandemii na Litwie zdiagnozowano 222 tys. 20 przypadków infekcji.

Statystycznie wyzdrowiało 203 tys. 42 osób (deklarowane: 159 tys. 431.).

Statystyczna liczba aktywnych przypadków – 10 tys. 906 (deklarowane blisko 55 tysięcy).

Premier Ingrida Šimonytė uważa, że sklepów niespożywczych w centrach handlowych nie powinno się jeszcze otwierać, gdyż spowoduje to intensyfikację kontaktów międzyludzkich a tym samym rozprzestrzenianie się koronawirusa.

„To nie handel czy same sklepy są problemem, ale kontakty międzyludzkie, które nasilają się poprzez otwarte centra handlowe” – powiedział po posiedzeniu rządu I. Šimonytė.

Premier po spotkaniu z handlowcami twierdziła, że rząd rozważy mołżiwość otarcia sklepów niespożywczych w centrach handlowych. Ale po środowym posiedzeniu rządu okazało się, że ministrowie nie zajęli się tą sprawą.

Według premier chodzi o ostatnie dane dotyczące zakażeń koronawirusem.

„Teraz, gdy zniesiono ograniczenia w przemieszczaniu się między samorządami, odwiedzanie dużych centrów handlowych prowokowałaby te źródła zakażeń a także i w rodzinach” – dodała.