Raport. Koronawirus. 6 maja

O rozpoczęciu masowych szczepień, podczas których każdy, kto chce się zaszczepić będzie mógł to zrobić, BNS potwierdziło kilka niepowiązanych ze sobą źródeł, uczestniczących w czwartkowym spotkaniu ministra zdrowia Arūnasa Dulkisa z merami samorządów.

Wspólny system rejestracji ma zacząć działać od 17 maja.

Według danych BNS, planowane jest szczepienia osób w wieku 55 lat i starszych od 10 maja, osób w wieku 45 lat i starszych od 17 maja, a osób w wieku 35 lat i starszych od 24 maja.

Od 31 maja szczepienia będą dostępne dla wszystkich osób powyżej szesnastego roku życia.

Mer stolicy Remigijus Šimašius poinformował, że stolica nie wykorzysta do końca tygodnia pełnej ilości szczepionek AstraZeneca, którą dysponuje. Dlatego od piątku władze Wilna umożliwią szczepienia dla osób 35+. Mer twierdzi, że taką decyzję poparł minister zdrowia Arūnas Dulkys.

„Zapraszam wszystkich do zarejestrowania się, gdyż zgodnie z obserwowaną dynamiką szczepień widać, że nie wszystkie szczepionki zostaną wykorzystane, Pytałem ministra co w takiej sytuacji zrobić – czy wcześniej zacząć szczepić drugą dawką, czy też obniżyć wiek szczepionych” – powiedział mer stolicy

„Nie było łatwo uzyskać odpowiedź, ale ponieważ inni merowie zadawali to samo pytanie, usłyszeliśmy, że można obniżyć kategorię wiekową. To właśnie zamierzamy zrobić jutro. Dziś oczywiście nadal zapraszamy na szczepienia osoby powyżej 45 roku życia, ale od jutra zaprosimy osoby 35+. Wciąż jednak nie jest to wiek 18 lat, jak w innych samorządach”- ubolewał R. Šimašius.

W tym tygodniu na Litwie wykryto 192 przypadki brytyjskiej odmiany koronawirusa i 23 nowej odmiany B. 1.620, która po raz pierwszy została potwierdzona w Onyksztach.

Według laboratorium Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego, dotychczas na Litwie wykonano 7 763 badania pod kątem sekwencji genomu koronawirusa.

Wykryto 4 192 przypadki brytyjskiej odmiany, 14 południowoafrykańskiej, 99 odmiany B. 1.620 i jeden przypadek brazylijskiej odmiany wirusa.