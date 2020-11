Raport. Koronawirus. 5 listopada

– Jest wiele teorii spiskowych na temat Covid-19. Czy ten wirus jest groźny pytamy dyrektora Centrum AIDS i Chorób Zakaźnych Sauliusa Čaplinskasa:

– Fakt, że istnieją różne fora, różne teorie spiskowe i tak dalej, to nie jest niczym nowym. Dzieje się tak zawsze, gdy pojawia się nowa choroba, a zwłaszcza, jeśli prowadzi to do śmierci ludzi. I gdy dowiadujemy się o jakiejś nowej chorobie – bez względu na to, co to jest – Ebola, HIV, czy też covid – lekarze zawsze badają te najbardziej ciężkie formy. Teraz już wiadomo, że ten wirus jest łatwo przenoszony przez aerozol i unoszące się w powietrzu kropelki. To znaczy, kiedy jesteśmy blisko i wystarczająco długo… jak długo – trudno powiedzieć. Ale im bliżej, im dłużej bez ochrony płuc, dróg oddechowych, bez maski, prawdopodobieństwo infekcji jest dość wysokie. Ponadto wirus jest przenoszony w postaci bezobjawowej. Kiedy dana osoba nie ma objawów, nie wie nawet, że może przenosić wirusa. Koronawirusem możemy się zrazić gdzieś 8 razy szybciej niż grypą. … A śmiertelność jest dziesięć razy wyższa niż z powodu grypy. Inną częścią problemu jest to, że u wielu wyzdrowiałych osób mogą wystąpić długotrwałe komplikacje. Covid z grypą nawet trudno porównać, bo to są całkiem różne choroby.

Tymczasem odnotowano aż 999 nowych zakażeń w ciągu doby i 4 zgony! To najnowszy bilans resortu zdrowia. Dotąd na Litwie potwierdzono 19 091 zakażeń Covid-19. Zmarło 186 osób.

Na Litwie została uruchomiona aplikacja KoronaStopLT, która rejestruje odległość z pacjentem chorym na COVID-19. Można ją bezpłatnie pobrać z Google Play i App Store.

„Lietuvos geležinkelių“ od poniedziałku, 9 listopada wstrzymuje połączenia na dziesięciu trasach – poinformowała w czwartek spółka.

Zmiany zajdą na trasach: Wilno – Jaszuny, Wilno – Lotnisko, Wilno – Orany – Marcinkonys, Wilno – Troki, Wilno – Kowno, Wilno – Turmonty, Kowno – Mariampol, Radwiliszki – Szawle – Możejki, Szawle – Poniewież – Rokiszki, Kłajpeda – Šilutė.

Oprócz tego zmieni się rozkład jazdy na kolejnych 14 trasach. Rozkłady sprawdzimy na www.traukiniobilietas.lt.