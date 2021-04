Raport. Koronawirus. 6 kwietnia

Nie złożył jednak żadnych wiążących deklaracji, czy wznowienie podróży zagranicznych – co wstępnie planowane jest na 17 maja – będzie możliwe w tym terminie.

Podczas konferencji prasowej na Downing Street Johnson oraz towarzyszący mu naczelny lekarz Anglii Chris Whitty i główny doradca naukowy rządu Patrick Vallance potwierdzili, że wszystkie cztery warunki, od których uzależniano przejście do następnego etapu znoszenia restrykcji, zostały spełnione. Te warunki to postęp w liczbie zaszczepionych osób, dowody, że szczepionki zmniejszają liczbę zakażeń i hospitalizacji, zmniejszająca się presja na publiczną służbę zdrowia oraz brak znaczącego wzrostu liczby nowych importowanych wariantów koronawirusa.

Przedstawiciel Europejskiej Agencji Leków (EVA) powiedział we wtorek (6 kwietnia) w wywiadzie, że istnieje związek między szczepionką AstraZeneca a rzadkimi zakrzepami krwi.

Marco Cavaleri, szef programu szczepień EVY, powiedział włoskiej gazecie Il Messaggero: „Moim zdaniem – możemy teraz powiedzieć – jest jasne, że istnieje związek z tą szczepionką, chociaż nie jest jeszcze jasne, co powoduje tę reakcję”.

Urzędnik zasugerował, że agencja potwierdzi to powiązanie już w najbliższym czasie.

Mer Wilna Remigijus Šimašius zapewnia, że szczepienia policjantów i pozostałych osób należących do tej samej grupy priorytetowej w Wilnie ruszą już w tym tygodniu.

Mer podkreślił, że bez zmiany trybu szczepień najpóźniej szczepienia funkcjonariuszy policji, kasjerów zatrudnionycyh w centrach handlowych i innych osób ruszą w końcu bieżącego tygodnia, po zaszczepieniu wcześniejszej grupy priorytetowej.

„Apeluję do Minister Spraw Wewnętrznych i do Ministra Zdrowia, aby te decyzje zostały podjęte jak najszybciej. Oczywiście, w czwartek moglibyśmy zrobić te listy i zaszczepić się w piątek. Ale byłoby bardzo miło, gdybyśmy mogli zacząć to robić nie w czwartek, ale jutro” – powiedział mer na konferencji prasowej.