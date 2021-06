Raport. Koronawirus. 4 czerwca

Według Departamentu Statystyki, wskaźnik zapadalności na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 14 dni wynosi 226,9. Odsetek pozytywnych testów w ciągu tygodnia stanowi obecnie 2,1 procent.

W ciągu doby wykonano blisko 16 tysięcy testów w kierunku obecności koronawirusa.

Kowno od poniedziałku zmniejsza liczbę cowidowych łóżek. Kowieńskie kliniki podały dzisiaj, że jest to możliwe, ponieważ w ciągu ostatnich dwóch tygodni widoczna jest tendencja spadkowa liczby zakażeń oraz hospitalizacji z diagnozą Covid-19.

W regionie zostaną zlikwidowane 122 cowidowe łóżka. Pozwoli to służbie zdrowia na powrót do działalności sprzed pandemii.

***

W poniedziałek będą szczepieni ci, co chcą otrzymać wcześniej drugą dawkę szczepionki Vaxzevria (dawniej AstraZeneca). Władze Wilna przygotowały dla nich 3200 dawek. Warunek jest tylko jeden – między pierwszą a drugą dawką nie może upłynąć mniej niż 4 tygodnie.

Nie będzie wymagana żadna wstępna rejestracja. Szczepienia odbędą się w poniedziałek 7 czerwca od godz. 9.00 do godz. 19.00 w centrum szczepień Litexpo.

W centrum zostaną utworzone oddzielne kolejki dla zarejestrowanych i niezarejestrowanych wilnian.

W tym tygodniu Wilno otrzymało 19 tys. dawek szczepionki Vaxzevria. Przygotowano 7 tys. dawek, które planowano wykorzystać do 7 czerwca, czyli do soboty. Okazało się jednak, że wilnianie nie ustawiają się w kolejkach do szczepienia tą szczepionką.

Neringa nadal pozostaje liderem pod względem liczby zaszczepionych osób. Co najmniej jedną dawkę szczepionki w tym samorządzie pobrały trzy czwarte mieszkańców.

Jedna trzecia populacji została zaszczepiona w większości samorządów kraju.

W Nerindze pierwszą dawkę podano dla 75,5 procent. Na drugim miejscu listy są Birsztany – 53,3. Na podium jest też samorząd okmiański, gdzie zaszczepiono 48,3 procent ludzi.

Na drugim końcu listy pozostaje rejon solecznicki, gdzie szczepionkę pobrało 21,2, Wisaginia – 27,3, rejon wileński – 28,9 procent mieszkańców.

Wśród dużych miast kraju przoduje Kowno, gdzie zaszczepiono 42,8 procent i Olita – 42,6. W Wilnie pierwszą dawkę podano dla 40,2 procent mieszkańców.

W ciągu tygodnia pierwszą dawkę szczepionki pobrało 85,5 tysiąca mieszkańców kraju – średnio ponad 12 tysięcy dziennie. Zarówno pierwszą jak i drugą dawką zaszczepiono ponad 165 tysięcy mieszkańców – o 36 tysięcy więcej niż tydzień wcześniej.

Tempo szczepień przyspieszyło po tym, gdy w poniedziałek ruszyły szczepienia populacyjne.