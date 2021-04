Raport. Koronawirus. 31 marca

W artykule wskazano, że „być może jest to zbieg okoliczności, ale taki, który pokazuje, jak przeszło rok od wybuchu zarazy, która pochłonęła oficjalnie 2,8 mln istnień ludzkich, a naprawdę o wiele więcej, współpraca w walce z wirusem pozostaje zakładnikiem interesów wielkich mocarstw”.

„Kilka godzin po prezentacji w Genewie inicjatywy mającej powołać globalny system powstrzymania nowej zarazy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport z Wuhanu o przyczynach wybuchu Covid-19 pod koniec 2019 r. Chiny czekały przeszło rok, zanim na początku 2021 r. zgodziły się na przyjazd do Wuhanu międzynarodowych ekspertów. Ale i wtedy nie uzyskali oni dostępu do wszystkich miejsc, które mogłyby nieco rozjaśnić tajemnicę wokół narodzin pandemii. Chodzi w szczególności o podejrzenia podzielane m.in. przez byłego sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo, że wirus wydostał się z państwowego laboratorium w stolicy prowincji Hubei” – pisze w środę „Rz”.

W ciągu minionej doby potwierdzono 853 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zdiagnozowano 7 zgonów

W ciągu ostatnich dwóch tygodni na 100 tys. mieszkańców zapadalność stanowi 328,9.

Odsetek pozytywnych testów diagnostycznych w ciągu ostatnich siedmiu dni wynosi 7 proc.

Od początku pandemii na Litwie zdiagnozowano 216 tys. 119 przypadków infekcji.

Statystycznie wyzdrowiało 199ys. 23 osób (deklarowane: 155 tys. 614.).

Statystyczna liczba aktywnych przypadków – 9198 (deklarowane blisko 52607).

Od początku pandemii na COVID-19 zmarło 3 574 osób. Łącznie z tą chorobą zakaźną związanych jest 7 258 zgonów, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.

Dotąd otrzymano 1 612 zgłoszeń dotyczących niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Według kanclerz Ministerstwa Zdrowia Jurgity Griebenkovienė, większość z nich dotyczy preparatów Biontech-Pfizer, który jednocześnie jest obecnie najbardziej pożądany na Litwie. Ponad 1,5 tys. zgłoszeń dotyczyło łagodnych skutków ubocznych.

Odnotowano 11 zgonów i 5 przypadków choroby zakrzepowo-zatorowej, ale według kanclerz, przypadki te nie są powiązane ze szczepionkami.

Od początku szczepień pierwszą dawką zaszczepiono 336 458 osób, dwiema – 158 925. Do tej pory na Litwę dostarczono 642 365 dawek preparatów, do centrum szczepień dowieziono 565 765, wykorzystano 495 383.