Raport. Koronawirus. 31 maja

„Jeżeli spojrzymy na średnią nowych zakażeń COVID-19 w ciągu tygodnia, zmiana jest imponująca – z 1200 przypadków 10 maja do 495 28 maja” – napisał na Facebooku profesor.

Jak podał, w tym okresie również znacznie się zmniejszyła liczba zakażonych pacjentów leczonych w szpitalach – z 1 120 do 774. Spada też liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii.

Jak zaznaczył Stankūnas, liczba najcięższych pacjentów zaczęła spadać już wcześniej. Odsetek pozytywnych testów w kierunku obecności wirusa wynosi 2,8 proc. Takich liczb, jak pisze profesor Stankūnas, nie widzieliśmy już od września ubiegłego roku.

Na Litwie od dzisiaj (31maja) startują masowe szczepienia ludności przeciwko koronawirusowi – zaszczepić się mogą wszyscy mieszkańcy powyżej 16 roku życia.

Rejestracja na szczepienia odbywa się na stronie koronastop.lt.

Tak jak poprzednio, istnieje możliwość zarejestrowania nie tylko siebie, ale także innej osoby, a także możliwość wyboru samorządu, w którym dana osoba chce się zaszczepić.

Aby zarejestrować się na szczepionkę przeciw COVID-19, mieszkaniec musi potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem banku elektronicznego.

Szczepienia przeciwko Covid-19 ruszają w trzech aptekach Wilna.

Dyrektor administracji stołecznego samorządu Lina Koriznienė zapowiedziała, że chętni będą mogli się zaszczepić od środy.

Szczepionki będą podawane w godzinach od 18 do 20 w aptece sieci Camelia w galerii handlowej Nordica przy ulicy Vikingų; od godziny 10 do 18 w aptece Eurovaistinė przy ulicy Ukmergės 282, oraz od godziny 10 do 16 w środy, czwartki i piątki w aptece Gintarinė vaistinė przy ulicy Baublio 2.

Rejestracja na szczepienia w aptekach odbywa się na stronie internetowej vakcina.vilnius.lt.