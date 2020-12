Raport. Koronawirus. 30 listopada

Według Aurelijusa Verygi, propozycje wprowadzenia obostrzeń pojawiły się po tym, gdy mieszkańcy masowo udali się na uroczyste zapalanie choinek w dużych miastach, choć oficjalnie imprezy się nie odbywały.

Kolejna propozycja ekspertów jest zakaz reklamowania rabatów, wyprzedaży.

Zdaniem szefa resortu zdrowia, w ten sposób zamierza się zmniejszyć liczbę klientów w centrach handlowych.

Związki zawodowe pracowników oświaty są zaniepokojone sytuacją epidemiologiczną w przedszkolach. Zwróciły się one do premier Ingridy Šimonytė z prośbą o ocenę sytuacji w kraju pod kątem funkcjonowania placówek edukacyjnych i rozważenie możliwości wyłącznie nauki zdalnej.

W apelu związków zawodowych mówi się o tym, że ze względu na szerzenie się koronawirusa sytuacja jest szczególnie niesprzyjająca w placówkach przedszkolnych i nauczania początkowego, ponieważ właśnie takie placówki pracują w zwykłym trybie.

W ciągu ostatniej doby potwierdzono 1136 nowych przypadków koronawirusa, 13 osób zmarło. Wyzdrowiało 86 osób.

Od początku pandemii na Covid-19 na Litwie zachorowało 61 tys. 325 osób. 46 tys. 378 nadal choruje, a 14 tys. 211 wyzdrowiało. 505 osób zmarło.

W ciągu ostatniej doby pobrano i zbadano 4 405 próbek.

Od początku pandemii w sumie pobrano 1 mln. 256 tys. 380 próbek.

Na litewską listę krajów i obszarów najbardziej dotkniętych koronawirusem zostały wpisane Malta, Słowacja i Słowenia, cofnięta została natomiast Walia.

Ze względu na wskaźniki zachorowalności i sytuację epidemiologiczną kraje są podzielone na cztery strefy: zieloną, żółtą, czerwoną i szarą. Litwa znajduje się obecnie w strefie czerwonej, czyli jest wśród państw najbardziej dotkniętych koronawirusem.

W związku z tym wymóg izolacji lub negatywny wynik testu pod kątem COVID-19 obowiązuje po przybyciu z krajów należących do strefy szarej. Należą do niej m.in. Irlandia Północna, Liechtenstein, Szwajcaria i wszystkie kraje trzeciego świata.

Po powrocie z tych państw obowiązuje 10-dniowa izolacja albo negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż przed dwiema dobami.

Według danych sondażowych, dwie trzecie (65%) mieszkańców Litwy pozytywnie ocenia szczepienia na COVID-19. Ponad jedna dziesiąta nie popiera takich szczepień, a jedna piąta (21,4%) nie ma zdania na ten temat.

„Opinie na temat szczepień są związane z przekonaniami, które zmieniają się bardzo powoli. Więcej niż co piąty mieszkaniec kraju nie ma zdania na temat tego, czy szczepionki chronią przed chorobami” – powiedziała Justina Dundulytė, przedstawicielka spółki Kantar, która zajmuje się badaniami socjologicznymi. Najwięcej wątpliwości co do szczepionek mają mężczyźni o niskich dochodach w wieku 30-39 lat.

Według badań, korzyści wynikające ze szczepień widzą osoby, które zgadzają się, że stan zdrowia należy sprawdzać każdego roku, nawet przy dobrym samopoczuciu; a także ci, którzy kładą nacisk na ćwiczenia sportowe przynajmniej raz w tygodniu i zdrowo się odżywiają.