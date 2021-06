Raport. Koronawirus. 3 czerwca

Według epidemiologów, jeden z wykrytych ostatnio przypadków brazylijskiej mutacji koronawirusa na Litwie może mieć związek z tym miasteczkiem, dlatego w piątek i sobotę od godz. 10 do 18 przy Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (ul. Statybininkų 4) będzie działał punkt mobilny.

Mieszkańcy są zapraszani do wykonania testu w kierunku COVID-19 metodą PCR bez rejestracji i do zaszczepienia się szczepionką „Janssen”.

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej kontynuowana jest możliwość odroczenia płatności za usługi komunalne.

Podczas pierwszej kwarantanny ponad 25 000 mieszkańców skorzystało z takiej możliwości.

Osoby, które chcą odroczyć płatności za usługi komunalne, powinny dostarczyć firmom świadczącym dane usługi dokumenty udowadniające stratę lub zmniejszenie przychodów.

Minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis potwierdził, że w maju dyplomaci z krajów Unii Europejskiej (UE) pracujących na Białorusi zostało zaszczepionych przeciwko koronawirusowi na Litwie.

Według niego decyzja o pomocy dyplomatom krajów Wspólnoty na Białorusi została podjęta, ponieważ w tym kraju nie mają oni możliwości uzyskania szczepionek zarejestrowanych w UE

„Dyplomaci pracujący w Mińsku nie mają dostępu do szczepionek zarejestrowanych w UE. Nie są one dostępne na Białorusi – powiedział G. Landsbergis w komentarzu przesłanym do BNS.

„Jesteśmy najbliżej Mińska, więc to naturalne, że byliśmy krajem, który wyciągał pomocną dłoń do przebywających tam dyplomatów – ich praca w tym kraju jest nie tylko odpowiedzialna, ale i bardzo często niebezpieczna” – dodał.