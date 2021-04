Raport. Koronawirus. 28 kwietnia

Na COVID-19 zmarło 15 osób, podał dzisiaj rano Departament Statystyki.

Ponownie wzrósł wskaźnik zapadalności – na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu ostatnich czternastu dni stanowi on obecnie 545,3. Zwiększył się też odsetek pozytywnych testów na SARS-Cov2. W ciągu tygodnia wynosi on 6,5 procent.

Minionej doby wykonano prawie 13 tys testów.

Samorząd Miasta Wilna zaprasza wszystkie osoby powyżej 55. roku życia na szczepienia. Mieszkańcy Wilna mogą przyjąć szczepionkę Pfizer-BioNTech (Comirnaty). Z tej okazji na budynku samorządu zabłysła specjalna instalacja.

Możliwość zaszczepienia pojawiła się po tym, gdy Wilno otrzymało dodatkową dostawę, której wystarczy nie tylko dla osób starszych. Wciąż mile widziani są pracownicy oświaty, maturzyści oraz osoby z chorobami przewlekłymi.

Rejestracja i wybór czasu szczepień jest dostępny na stronie http://vakcina.vilnius.lt

Premier Ingrida Šimonytė ma nadzieję, że nie będzie już konieczne podejmowanie takiej decyzji, gdy szczepionki dla innych regionów i miast trafiają do stolicy, która z epidemiologicznego punktu widzenia wygląda wyjątkowo źle. Powiedziała, że ​​w przyszłości dystrybucja szczepionek będzie zależała od liczby mieszkańców.

Ministerstwo Zdrowia przekazało część szczepionek przeznaczonych dla innych samorządów Wilnu. Wywołało to irytację merów mniejszych miast: mer Szawel Artūras Visockas nawet publicznie skarcił rząd i zaapelował, aby dostawy szczepionek przeznaczone dla ich miasta nie były kierowane do Wilna. Według niego, z tego powodu, że część szczepionek przeznaczonych dla Szawel powędrowała do stolicy, musiano odwoływać wcześniejsze rejestracje na szczepienia.

Mówiąc o redystrybucji szczepionek, podczas której Wilno otrzymało ich więcej niż wcześniej zakładano, I. Šimonytė powiedziała, że decyzja została podjęta w odpowiedzi na złą sytuację w regionie stołecznym. Przypomniała, że sytuacja w kraju jeśli chodzi o poziom zakażeń jest nierówna.

„Chciałabym, żeby takie rozwiązania nie były potrzebne w przyszłości. Gdyby jednak takie decyzje były potrzebne w innych regionach, byłyby podejmowane w ten sam sposób ”- powiedziała i zauważyła, że wyciągając wnioski z tej sytuacji, należy na przyszłość lepiej komunikować takie decyzje, szczególnie wśród osób, które one dotyczą.