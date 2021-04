Raport. Koronawirus. 27 kwietnia

W opinii Arūnasa Dulkysa, powinniśmy nauczyć się z tym żyć tak, by stało się to częścią naszej kultury. Szef resortu dodaje, że w trakcie nauki kontaktowej nie da się zapewnić wszystkich środków bezpieczeństwa, dlatego ludzie powinni zrozumieć, że badania są jednym ze sposobów walki z koronawirusem przyjętych nie tylko na Litwie, ale też w innych państwach.

Po tym, gdy rząd ogłosił o planach powrotu uczniów do szkół, samorządy nawołują, by nie stwarzać niepotrzebnych iluzji w społeczeństwie, a ocenić wszystkie aspekty praktyczne tego kroku. Ponadto należy stworzyć więcej możliwości, by samorządy i społeczność szkolna mogły samodzielnie podejmować decyzje w tej sprawie. Podstawową przeszkodą jest testowanie uczniów.

Brazylijska Narodowa Agencja Nadzoru Zdrowia (Anvisa) zrezygnowała z importu rosyjskiej szczepionki Sputnik V COVID-19. Przeciwko sprowadzaniu preparatu wystąpili naukowcy Anvisty, którzy swoją opinię przekazali zarządowi Agencji.

Pięciu członków zarządu Agencji jednogłośnie przegłosowało za niezatwierdzeniem rosyjskiej szczepionki po tym, gdy jej personel zwrócił uwagę na „nieodłączne ryzyko” i „poważne wady”, powołując się na brak informacji gwarantujących jej bezpieczeństwo, jakość i skuteczność.

Anvisa sygnalizowała już wcześniej, że istnieją „krytyczne problemy” związane ze skutecznością i bezpieczeństwem rosyjskiej szczepionki, które wymagają wyjaśnienia.

Ana Carolina Moreira Marino Araujo, dyrektor generalny ds. monitorowania zdrowia, powiedziała, że biorąc pod uwagę całą przedstawioną dokumentację, dane zebrane podczas inspekcji oraz informacje uzyskane od innych organów regulacyjnych, „ryzyko nieodłączne” przy stosowaniu szczepionki jest zbyt duże.

Po tym, gdy rząd zezwolił na otwarcie basenów i łaźni w placówkach świadczących usługi zakwaterowania, działalność planuje wznowić więcej hoteli w miastach wypoczynkowych, zwłaszcza w Druskiennikach i Birsztanach.

Według Kristiny Citvarienė, prezes Litewskiego Stowarzyszenia Kurortów, dotychczas działalności nie wznowiło około 20-30 hoteli.

Po tym, gdy kolejne hotele decydują się na otwarcie, część pracowników pozostanie na przestojach, ponieważ na razie zajętość hoteli nie jest duża.