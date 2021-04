Raport. Koronawirus. 26 kwietnia

Kluby fitness powinny zapewnić powierzchnię 20 metrów kwadratowych na osobę. Zajęcia grupowe będą mogły się rozpocząć przy udziale maksymalnie 5 osób.

Przedstawiciele dużych sieci klubów fitness zapewniają, że automatyczny system kontroli będzie regulował liczbę klientów, a sami klienci będą mogli w Internecie śledzić zajętość. Większość kwestii związanych z obsługą, np. nabycie czy przedłużenie karnetu, będzie roztrzygana elektronicznie. Niektóre kluby zajęcia grupowe zamierzają prowadzić na świeżym powietrzu, by w nich mogło brać udział więcej osób.

Producenci szczepionek BioNTech i Pfizer dostarczyli w poniedziałek do kraju największą do tej pory ilość szczepionek – 105 300 dawek. Powinny dotrzeć do samorządów już tego samego dnia.

Do tej pory Litwa otrzymała 612,1 tys. dawek szczepionek Pfizer/BioNtech, z których wykorzystano 602,9 tys. dawek.

Łącznie z nową przesyłką liczba szczepionek dostarczonych przez wszystkich czterech producentów przekroczyła milion i wynosi 1 035 905 dawek szczepionek.

W niedzielę firma farmaceutyczna Moderna dostarczyła na Litwę ósmą partię szczepionek przeciwko koronawirusowi. Ogółem dotarło 10 800 dawek szczepionki.

Według Ministerstwa Zdrowia, szczepionki te zostaną przekazane samorządom w ciągu dwóch dni.

Do tej pory Litwa otrzymała 81,6 tys. dawek szczepionki „Moderna”. Wykorzystano 73,6 tys. z nich.