Raport. Koronawirus. 24 maja

Paszport możliwości jest dokumentem poświadczającym, że posiadająca go osoba została już zaszczepiona na koronawirusa, przechorowała go albo wykonała testy na to, że nie jest nim zakażona. Jest on udostępniany w formie elektronicznego kodu QR.

Po aktywacji strony gpasas.lt paszport możliwości pobrało już ponad 100 tys. osób, informuje Diana Vilytė, dyrektor ds. zarządzania usługami w Centrum Rejestrów.

Posiadacze paszportu mogą korzystać z wielu przywilejów w porównaniu z osobami niezaszczepionymi. Paszport możliwości może otrzymać każdy obywatel Litwy powyżej 16. roku życia. Osoby do 16. roku życia odpowiedni kod QR otrzymają bez żadnych wcześniejszych czynności.

Oficjalna podawana liczba ofiar pandemii Covid-19 jest poważnie zaniżona. Liczba osób, których śmierć była, pośrednio lub bezpośrednio, spowodowana pandemią może być dwa, trzy razy wyższa i wynosić od sześciu do ośmiu milionów – poinformowała w piątek WHO.

Przy okazji prezentacji corocznego raportu przedstawiającego światowe statystyki zdrowotne specjaliści Światowej Organizacji Zdrowia oszacowali, że w 2020 roku z powodu pandemii zmarło co najmniej 3 mln osób. Oficjalne statystyki mówią o 1,2 mln ofiar.

Według zgłaszanych przez władze medyczne poszczególnych krajów danych, do maja 2021 roku pandemia pochłonęła 3,4 mln ofiar. Zdaniem WHO ta liczba naprawdę może być dwa, trzy razy wyższa.

„Według moich ostrożnych szacunków liczba ofiar pandemii może wynosić od 6 do 8 mln„- powiedziała zastępczyni dyrektora generalnego WHO Samira Asma.