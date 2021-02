Raport. Koronawirus. 24 lutego

W ciągu ostatnich dwóch tygodni, na 100 tys. mieszkańców, zachorowalność stanowi 247 przypadków.

Od początku pandemii na Litwie zdiagnozowano 195 tys. 481 przypadków choroby.

Statystycznie wyzdrowiało 181 tys. 230 osób (deklarowano: 133 tys. 125 przypadków).

Statystyczna liczba aktywnych przypadków – 7592 (deklarowano 55 tys. 697 pacjentów).

Ogółem na COVID-19 zmarło 3200 osób. Łącznie z tą chorobą zakaźną związanych jest 6231 zgonów, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.

Propozycja zakazu noszenia bawełnianych masek ochronnych, pozostawiająca możliwość używania tylko masek medycznych i respiratorów, jest rażącym błędem komunikacyjnym, który pokazuje, jak najlepsze staje się wrogiem dobra – mówi specjalista chorób zakaźnych, profesor Saulius Čaplinskas.

Według niego, od samego początku pandemii zmieniające się na Litwie stanowisko w sprawie noszenia masek, staje się rodzajem anegdoty, w wyniku czego społeczeństwo w ogóle traci motywację do tego rodzaju ochrony.

„Ludziom nie można tak szybko powiedzieć, że to, co było dobre, do czego się szykowali, w co zainwestowali pieniądze, już nie jest aktualne i efektowne. Oto kolejny przykład tego, jak to, co najlepsze, staje się wrogiem dobra. Tak nie powinno być ”- twierdzi Čaplinskas.

Rada Ekspertów we wtorek zaleciła, aby Gabinet Ministrów zobowiązał ludzi do noszenia wyłącznie masek medycznych lub respiratorów, gdyż maski z tkaniny, tarcze itp. nie są tak skuteczne.

Specjalista chorób zakaźnych zgadza się, że maski medyczne zapewniają lepszą ochronę, ponieważ zapewniają 90-95% ochrony, a maski bawełniane – około 60%. Jednak propozycja zakazu noszenia bawełnianych masek prawie rok po rozpoczęciu pandemii jest nieodpowiedzialna i demotywująca.

Rząd nie zniósł kwarantanny, ale złagodził restrykcje. Od teraz będzie można na ulicy chodzić bez maseczek a mieszkańcy sześciu tzw. samorządów obwodowych będą mogli przekraczać granice rejonów.

„Biorąc pod uwagę niekorzystną sytuację epidemiologiczną COVID-19 na Litwie i na świecie, nadal istnieje potrzeba dalszego ograniczania rozprzestrzeniania się tej infekcji, dlatego proponujemy przedłużenie okresu kwarantanny na całym terytorium Litwy przez kolejny miesiąc” powiedziała na konferencji premier Ingrida Šimonytė.

Decyzją rządu kwarantanna została przedłużona do 31 marca. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami kwarantanna miała zakończyć się 28 lutego. Rada ekspertów uznała we wtorek, że przedłużenie kwarantanny jest konieczne.

Rząd uznał także, że należy przedłużyć do 15 marca obostrzenia w poruszaniu się między granicami jednostek samorządowych. Wyjątek będą stanowić tzw. rejony obwodowe, okalające duże miasta. Dotyczy to rejonu wileńskiego i Wilna, rejonu olickiego i Olity, kowieńskiego i Kowna, klajpedzkiego i Kłajpedy, szawelskiego i Szawel poniewieskiego i Poniewieża.