Raport. Koronawirus. 24 listopada

Dawki szczepionek są opracowywane przez amerykańską firmę Moderna.

„Wyniki badań klinicznych pokazują, że ta szczepionka może być bardzo skuteczna przeciwko COVID-19” – powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

„Gdy tylko okaże się, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna, każde państwo członkowskie otrzyma ją w tym samym czasie” – stwierdziła w krótkim oświadczeniu.

Zgodnie z Europejskim Centrum Prewencji i Kontroli Chorób, Litwa znalazła się wśród liderów w Europie pod względem objętości wykonywanych testów na obecność koronawirusa.

Litwa trafiła do grupy państw, w których liczba badań w dniach 9-15 listopada na 100 tys. mieszkańców wynosiła od 2 500 do 4 999. Z krajów bałtyckich do tej kategorii trafiła również Estonia.

Do poniedziałku włącznie na Litwie wykonano 1 mln 267 tys. 700 badań.

Resort zdrowia obecnie zamierza na nowo przeanalizować tryb testowania.

Priorytetowo mają być badane osoby przebywające w domach opieki, w których jest najwięcej osób z grupy ryzyka i pacjenci w szpitalach, gdzie są odnotowywane ogniska wirusa.

Rząd zamierza ograniczyć funkcjonowanie galerii handlowych, jeżeli sklepy nie będą przestrzegały wymogu ograniczania liczby klientów, ostrzega pełniący obowiązki ministra zdrowia Aurelijus Veryga.

Ostatnio w dużych galeriach handlowych zaobserwowano o wiele większe potoki klientów, nawet większe, niż przed kwarantanną.

Minister podał przykład Łotwy. Tam na poczatku listopada ogłoszono sytuację ekstremalną i w weekendy oraz podczas świąt państwowych w kraju są tam czynne tylko sklepy spożywcze, apteki, optyki, księgarnie, kioski oraz salony sprzedaży operatorów telekomunikacyjnych w galeriach handlowych.

W szpitalach leczonych jest 1 629 pacjentów zakażonych infekcją COVID-19. 126 z nich znajduje się na oddziale intensywnej terapii.

Z danych resortu zdrowia wiemy, że masek tlenowych używa obecnie 887 pacjentów, a wentylowanie płuc jest stosowane dla 73 chorych.

Z prawie 16 tys. 700 łóżek zajętych jest ponad 8 tys. 770 szt.

Obłożenie na oddziałach intensywnej terapii stanowi nadal ponad 50 proc., zajętych jest ponad 1/3 miejsc do wentylowania płuc oraz 1/3 miejsc z dostępem do masek tlenowych.

W ciągu poprzedniej doby na Litwie odnotowano 1169 nowych zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też o kolejnych 17 zgonach.

9 osób zmarło z powodu chorób współistniejących.

Z danych posiadanych przez epidemiologów wynika, że w kraju obecnie z wirusem boryka się 37 tys. 222 mieszkańców.

Od początku pandemii z powodu wirusa zmarło już 409 osób, a kolejnych 167 zakażonych pacjentów zmarło z innych powodów.

W ciągu ostatniej doby pobrano 12 184 próbek.