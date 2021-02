Raport. Koronawirus. 23 lutego

„Uważamy, że można zmienić zasady dotyczące noszenia masek. Proponujemy zmianę przepisów dotyczących noszenia masek po wyjściu z pomieszczenia. Zostawmy sformułowanie, że maski należy nosić wychodząc na otwartą przestrzeń tylko wtedy, gdy w pobliżu znajdują się inne osoby. Nie dotyczy to członków rodziny. Jeśli uważa się, że nie da się zachować odległości 2 metrów, zaleca się noszenie masek” – powiedział prof. Mindaugas Stankūnas.

Zaleca się również rezygnację z masek bawełnianych, a korzystanie wyłącznie z masek medycznych czy respiratorów.

„Rozmawiamy o terminie „kwarantanna”. Co tydzień grupa ekspertów omawia, jakie obszary należy usprawnić. Oczywiście, przedłużenie kwarantanny nie oznacza zaostrzenia jej warunków. Ale gdybyśmy biegali całkowicie swobodnie, wszystko od razu by się posypało” – powiedział Vaidotas Grigas, dyrektor szpitala w Molatach.

W programie gość Salonu Politycznego Agata Młyńska, immunolog z Litewskiego Instytutu Raka opowiadała, że jeśli zaszczepimy 65-80 proc. społeczeństwa, to będzie można mówić o zbiorowej odporności na koronawirusa. Oznacza to, że transmisja wirusa w społeczeństwie będzie minimalna. Tłumaczyła także, że na razie wiemy, iż szczepienia znacznie zmniejsza przebieg choroby, ale wciąż mamy zbyt mało danych jak jest z transmisją wirusa, czyli – czy szczepienia hamują przenoszenie go z osoby na osobę. Prowadząca audycję Renata Widtmann pytała także o to, jak długo działa szczepionka na koronawirusa. O to, czy III fala pandemii nadciągnęła już na Litwę i jak będzie mocna? Na zakończenie chciała się dowiedzieć, co było wyzwaniem dla immunologa w okresie pandemii.

W związku z kontaktem z osobą chorą na COVID-19, minister opieki socjalnej i pracy Monika Navickienė jest na samoizolacji. Będzie kontynuowała pracę w trybie zdalnym.

Rzeczniczka ministerstwa Edita Banienė poinformowała, że Navickienė czuje się dobrze i nie odczuwa żadnych objawów. Test na obecność koronawirusa okazał się negatywny.

Według rzeczniczki, zarażony pracownik ministerstwa poinformował o swojej chorobie wszystkich kolegów, dlatego od poniedziałku pracują oni w trybie zdalnym.

Według niej, zdezynfekowano także pomieszczenia ministerstwa.

Podczas kwarantanny 95 proc. pracowników ministerstwa pracuje zdalnie.