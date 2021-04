Raport. Koronawirus. 22 kwietnia

Według samorządu, w największej sali centrum, oznaczonej numerem 5, będzie 50 kabin do szczepień, co umożliwi zaszczepienie do 15 tys. osób dziennie.

Obecnie oprócz punktów szczepień w przychodniach działają też dwa większe punkty szczepień – w gmachu samorządu i centrum edukacji nieformalnej w Żyrmunach.

Według samorządu, po uruchomieniu punktu szczepień w Litexpo przychodnie będą mogły bardziej się skupić na rewakcynacji i szczepieniach w domu osób, które mają kłopoty z poruszaniem się.

Niemcy są zainteresowane kupnem 30 milionów dawek rosyjskiej szczepionki Sputnik V przeciwko COVID-19. Do transakcji miałoby dojść w wakacje.

Jak powiedział premier Saksonii Michael Kretschmer, Niemcy kupią szczepionki, jeśli zgodę wyrazi Europejska Agencja Leków. Preparaty miałyby trafić do Niemiec w czerwcu, lipcu i sierpniu.

Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn powiedział na początku kwietnia, że Niemcy negocjują z Rosją przedterminową umowę kupna preparatów Sputnik V.

Od czwartku ogródki kawiarniane, barowe i restauracje na świeżym powietrzu wznawiają swoją działalność. To kolejny etap łagodzenia restrykcji kwarantanny.

Ogródki kawiarniane i barowe oraz restauracje na świeżym powietrzu mogą być otwarte od 7 rano do 21 wieczorem. Przy jednym stoliku mogą siedzieć maksymalnie 2 osoby, z wyjątkiem członków jednej rodziny lub jednego gospodarstwa domowego.

Otwarte będą również punkty gastronomiczne, restauracje, kawiarnie i bary w terminalach morskich i lotniczych. Od 22 kwietnia można będzie także wynajmować pomieszczenia na prywatne imprezy.

Zmiany dotyczą także kontaktów osób zaszczepionych i ozdrowieńców.

Od teraz dozwolone są bliskie kontakty maksymalnie do 10 zaszczepionych lub ozdrowieńców, dozwolone są prywatne uroczystości w przestrzeniach publicznych i prywatnych, a także wycieczki na świeżym powietrzu – także maksymalnie do 10 zaszczepionych lub ozdrowieńców.