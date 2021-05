Raport. Koronawirus. 21 maja

Taki certyfikat, który ma wejść w życie 1 lipca, będzie dostępny zarówno w formacie cyfrowym, jak i papierowym. Potwierdzi, że osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19, ma negatywny wynik testu lub wcześniej chorowała na koronawirusa. Dokument będzie uznawany we wszystkich krajach UE.

Certyfikat będzie ważny przez rok. To zaświadczenie nie stanie się dokumentem do podróży i warunkiem prawa do podróżowania po UE.

Strona internetowa paszportu możliwości (tak brzmi oficjalna nazwa dokumentu) została już stworzona i zostanie uruchomiona w poniedziałek – zapowiadała minister gospodarki i innowacji Aušrinė Armonaitė.

Paszport możliwości będzie dokumentem poświadczającym, że posiadająca go osoba została już zaszczepiona na koronawirusa, przechorowała go albo wykonała testy na to, że nie jest nim zakażona. Będzie on udostępniany w formie elektronicznego kodu QR.

Posiadacze paszportu będą mogli korzystać z wielu przywilejów w porównaniu z osobami niezaszczepionymi. Paszport możliwości będzie mógł otrzymać każdy obywatel Litwy powyżej 16. roku życia. Osoby do 16. roku życia odpowiedni kod QR otrzymają bez żadnych wcześniejszych czynności.

Po otwarciu strony internetowej gpasas.lt. trzeba będzie potwierdzić swoją tożsamość, podobnie jak w przypadku innych usług Rządowej Bramki Elektronicznej czy też korzystając z usług bankowości internetowej. Następnie otrzymany kod QR można zapisać na smartfonie lub wydrukować. Dokument będzie powiązany z systemem e.sveikata, gdzie są wszystkie dane o szczepieniach.

Dzisiaj na Litwę dostarczono 18 tysięcy dawek szczepionki Moderna i 16,8 tysięcy preparatu AstraZeneca. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, do tej pory Moderna dostarczyła ponad 141 tysięcy dawek, wykorzystano 127 tysięcy. AstraZeneca dowiozła 336,5 tys. dawek, wykorzystano ponad 294 tys.

Nowa dostawa zostanie rozdysponowana do samorządowych punktów szczepień według liczby mieszkańców i tempa szczepień.

Więcej dawek otrzymają samorządy z największą liczbą zapadalności.

Od początku kampanii co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 919 tysięcy osób, czyli 32,9 procent populacji.

***

W ciągu minionej doby w kraju zaszczepiono blisko 30 tysięcy mieszkańców.

W czwartek pierwszą dawkę szczepionki podano dla 14 780 osób, drugą konieczną dla 14 522 osób.

Od początku kampanii szczepień co najmniej jedną injekcję podano dla ponad 919 tysięcy osób, pełny cykl szczepień przeszło 490 605 osób.

Na Litwę dostarczono 1 milion 520 tysięcy 135 dawek preparatu czterech producentów.