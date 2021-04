Raport. Koronawirus. 21 kwietnia

„Wciąż pojawiają się nowe warianty SARS-CoV-2 roznoszone po całym świecie. Nowy wariant COVID-19, tzw. wariant indyjski B.1.617, wchodzi do gry w Europie” – ostrzega na Twitterze dr Paweł Grzesiowski, ekspert polskiej Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19. W Wielkiej Brytanii wykryto już ponad 100 przypadków zakażenia tym wariantem.

Odmiana indyjska koronawirusa to kolejny, po brytyjskim, południowoafrykańskim, kalifornijskim i brazylijskim, wariant wykryty na świecie. Zawiera dwie mutacje: E484Q i L452R. Wirusolog Shahid Jameel wyjaśnił, że „podwójna mutacja w kluczowych obszarach białka S wirusa może spowodować, że stanie się on bardziej zakaźny i że pozwoli mu to ominąć nasz system odpornościowy”. Dodał, że „w Indiach może istnieć odrębna linia koronawirusa z mutacjami L452R i E484Q”.

Dr Grzesiowski ostrzegł, że wariant indyjski jest „mieszanką” wariantu z Brazylii (P.1) i USA (1.427).

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w środę, że do jesieni tego roku kraj zamierza uzyskać zbiorową odporność na koronawirusa i pochwalił opracowanie trzech rosyjskich szczepionek.

„Szczepienia są teraz najważniejsze… aby odporność zbiorowa mogła pojawić się jesienią” – powiedział Putin w oświadczeniu.

„Nasi naukowcy dokonali prawdziwego przełomu. Rosja ma teraz trzy niezawodne szczepionki przeciwko koronawirusowi” – dodał.

68-letni prezydent został zaszczepiony w zeszłym tygodniu drugą dawką szczepionki przeciwko koronawirusowi. Nie powiedział, która z trzech rosyjskich szczepionek – Sputnik V, EpiVacCorona czy CoviVac – została mu podana.

W środę nawoływał Rosjan do szczepień.

Resort zdrowia proponuje zrezygnować z testowania rodziców uczniów klas początkowych przed powrotem do szkół. Testowani mają być tylko uczniowie.

Projekt wskazuje, że edukacja w samorządach, gdzie sytuacja epidemiczna pozostaje nieprzychylna, nauczanie może być prowadzone zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej.

Na liście resortu, gdzie ma być stosowany łagodny reżim kwarantanny pozostanie 21 samorząd, w tym Kłajpeda, Szawle oraz rejony szawelski i kłajpedzki.