Raport. Koronawirus. 20 listopada

U przewodniczącej Sejmu Viktorii Čmilytė-Nielsen i ustępującego Ministra Obrony Kraju Raimundasa Karoblisa w czwartek zdiagnozowano koronawirusa. Obaj politycy twierdzą, że czują się dobrze i nie mają żadnych objawów. Przewodnicząca Ruchu Liberałów Čmilytė-Nielsen zapewnia, że ​​stosowała się do wszystkich zaleceń. Ministerstwo Obrony Kraju poinformowało, że po zdiagnozowaniu koronawirusa Raimundas Karoblis izolował się i będzie czekał na dalsze instrukcje lekarzy, a jego najbliższe otoczenie jest odizolowane.

W związku z daną sytuacją ustępujący minister zdrowia Aurelijus Veryga zaproponował Sejmowi wstrzymanie pracy co najmniej na dwa tygodnie. Veryga zaapelował, by nie dopuścić do przekształcenia parlamentu w ognisko koronawirusa. Stwierdził także, że takim ogniskiem stała się frakcja Ruchu Liberałów. Zdaniem szefa resortu zdrowia, parlamentarzyści mają współpracować z Narodowym Centrum Zdrowia Publicznego oraz się izolować.

Mimo apelów, posłowie zignorowali apel ministra zdrowia Aurelijusa Verygi o tymczasowe wstrzymanie prac parlamentu. Sejm będzie kontynuował pracę, choć wprowadzi dodatkowe środki bezpieczeństwa. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa parlamentarzyści oraz pracownicy kancelarii mają się poddawać testom na koronawirusa. Mają być też zamontowanie szklane ścianki w sali obrad. Posiedzenia plenarne zaplanowane na przyszły tydzień odbędą się, ale zostaną powzięte dodatkowe środki bezpieczeństwa. Posłowie zamierzają także uprawomocnić pracę zdalną w Sejmie. Tak uzgodniono w piątek podczas spotkania on-line zarządu Sejmu.

Według Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC) prawie 1,3 tys. dzieci w kraju choruje na koronawirusa w szkołach i przedszkolach. Chorych jest również ponad tysiąc pracowników placówek oświatowych. W ciągu ostatniej doby epidemiolodzy zarejestrowali 65 przypadków koronawirusa w placówkach oświatowych. Zakażenie zostało potwierdzone zarówno u uczniów, jak i przedszkolaków oraz pracowników placówek. Jak podaje specjalistka NVSC Greta Gargasienė, od 1 września do 19 listopada odnotowano łącznie 3254 przypadki choroby COVID-19: 1798 – u dzieci, prawie 1,5 tys. – u pracowników placówek edukacyjnych.

Na dany moment na COVID-19 choruje 2 476 pracowników służby zdrowia. Według epidemiologów, w okresie od września do listopada potwierdzono ogółem 3 121 przypadków COVID-19 wśród pracowników placówek medycznych. Od początku pandemii zarejestrowano 3 540 przypadków zachorowań wśród medyków. 73 przypadki infekcji odnotowano w placówkach opieki socjalnej, 53 – na oddziałach opieki i medycyny paliatywnej.

Zakres robienia testów w Wilnie pozostaje ten sam. Dziennie pobieranych jest maksymalnie 1100 próbek, nie ma kolejek. Zwykle rano pozostaje jeszcze kilkaset wolnych miejsc do badań, dlatego nie ma jeszcze potrzeby zwiększania zakresu badań do planowanych 1300 w ciągu dnia.

Obecnie w Wileńskim Szpitalu Klinicznym (VMKL) przebywa 122 pacjentów z koronawirusem. To oznacza niewielki spadek w stosunku do wczoraj.

Samorząd Miasta Wilna nawołuje do rejestracji przyszłych lub byłych lekarzy, którzy chcieliby przyczynić się do leczenia COVID-19. Obecnie w bazie danych znajduje się ponad 70 wolontariuszy.

Podpisywane są także umowy z pracownikami polikliniki na Antokolu, którzy już w ten weekend mogą wzmocnić kadrę medyczną Wileńskiego Szpitala Klinicznego. Zgodzili się lekarze, pielęgniarki i asystenci pielęgniarek. Podpisywane są podobne umowy z innymi zakładami opieki zdrowotnej.