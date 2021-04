Raport. Koronawirus. 20 kwietnia

W ciągu ostatnich dwóch tygodni na 100 tys. mieszkańców zapadalność stanowi 517,6.

Odsetek pozytywnych testów diagnostycznych w ciągu ostatnich siedmiu dni wynosi 6,2 proc.

Od początku pandemii na Litwie zdiagnozowano 325 tys. 383 przypadków infekcji.

Statystycznie wyzdrowiało 212 tys. 118 osób (deklarowane: 168 tys.794).

Statystyczna liczba aktywnych przypadków – 13 tys. 780 (deklarowane blisko 58104).

W celu określenia poziomu odporności wywołanej chorobą COVID-19 u mieszkańców gminy Miedniki oraz w celu przyśpieszenia szczepień przeciwko COVID-19, mieszkańcy gminy Miedniki zapraszani są do wykonania bezpłatnych badań na ilość przeciwciał IgG w kierunku SARS-CoV2, co wskazuje, czy osoba ma odporność na chorobę, wywołaną przez koronawirusa.

Badania będą prowadzone od 19 do 23 kwietnia.

Badania dla wstępnie zarejestrowanych mieszkańców będą przeprowadzane w ambulatorium w Miednikach (ul. Medaus 28, Miedniki, rejon wileński) w godzinach od 9.00 do 11.00.

Mieszkańcy, którzy z powodu problemów zdrowotnych nie mogą zgłosić się do ambulatorium w Miednikach, badanie mogą wykonać w domu. O tym należy poinformować podczas rejestracji na badanie.

Informujemy, że od 20 kwietnia br. (wtorek) do 24 kwietnia włącznie (sobota) w Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego jest kontynuowana rejestracja na szczepionkę COVID-19. W sobotę, 24 kwietnia, szczepienia wstępnie zarejestrowanych pacjentów będą również przeprowadzane w ambulatoriach w Czarnym Borze, Ławaryszkach, Mariampolu, Niemieżu i Rudominie.

Szczepionka nie jest zalecana osobom, jeśli od zdiagnozowania COVID-19 nie minęło 180 dni lub po wykonaniu testu serologicznego wykryto przeciwciała koronawirusa.

Szczepienia są dobrowolne, szczepionka i usługi szczepień są bezpłatne.

Zapraszamy do aktywnej rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19! To duży krok dla nas wszystkich na powrót do normalnego życia!