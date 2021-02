Raport. Koronawirus. 2 lutego

Szczepionka przeciwko koronawirusowi Sputnik V, nazwana na cześć pierwszego sztucznego satelity Ziemi, wystrzelonego przez Związek Radziecki, została zatwierdzona przez Rosję na kilka miesięcy przed zakończeniem ostatniej fazy badań klinicznych, dlatego spotkała się z dużym sceptycyzmem niektórych ekspertów.

Jednak wyniki trzeciej fazy badań klinicznych pokazują, że po dwóch dawkach szczepionki jej skuteczność wynosi ponad 90 procent.

„Twórcy szczepionki Sputnik V byli krytykowani za niewłaściwy pośpiech i brak przejrzystości” – powiedzieli Ian Jones, wirusolog Uniwersytetu w Reading i Polly Roy, profesor w Londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej.

„Jednak opublikowane tutaj wyniki są przejrzyste, udowodniają naukową zasadę szczepień, co oznacza, że ​​do walki o zmniejszenie liczby przypadków COVID-19 może dołączyć kolejna szczepionka” – czytamy w oświadczeniu.

Premier Ingrida Šimonytė i kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiały o współpracy w zakresie dostaw szczepionek do Unii Europejskiej, wspólnej polityce UE wobec Rosji oraz wsparciu dla Białorusi. Podczas rozmowy podkreślono również znaczenie realizacji wieloletniego budżetu UE oraz europejskiego planu naprawy gospodarki.

„Podziękowałam kanclerz za jej osobisty wkład w rozwój stosunków dyplomatycznych z Litwą oraz za wkład Niemiec we wzmacnianie jedności Unii Europejskiej w czasie pandemii. Litwa jest zainteresowana ścisłą współpracą między państwami członkowskimi a instytucjami Unii Europejskiej w zakresie zakupu szczepionek i skoordynowanych działań na rzecz powstrzymania rozprzestrzeniania się mutacji wirusa” – podkreśliła premier.

Zdaniem premier, konieczne jest dalsze zachęcanie firm farmaceutycznych do zapewnienia przejrzystych i niezawodnych dostaw szczepionek do państw członkowskich.

Minister edukacji, nauki i sportu Jurgita Šiugždinienė uważa, że w niektórych samorządach możliwe byłoby wcześniejsze otwarcie szkół początkowych. Zapowiada też zakończenie szczepień nauczycieli przedszkoli i szkół początkowych do końca lutego.

„W samorządach, w których sytuacja epidemologiczna jest lepsza niż w innych rejonach, można pozwolić uczniom szkół początkowych na powrót do szkół wcześniej niż w całym kraju – uważa minister J. Šiugždinienė.

„Mówimy o „bańkach”, nadal potrzebujemy opinii ekspertów, ale myślę, że jest to możliwa opcja. Mogą pojawić się zastrzeżenia co do równości szans, ale moim głównym celem jest jak najszybszy powrót dzieci do szkoły. „Bańka jest jedną z opcji” – powiedziała we wtorek minister w radiu LRT.

J. Šiugždinienė twierdziła wcześniej, że jest przekonana, iż uczniowie szkół początkowych mogliby wrócić do szkół pod koniec lutego, od razu po feriach, ale tylko wtedy, gdy zachorowalność na COVID-19 nie przekroczy 200 przypadków na 100 tys. mieszkańców, a odsetek pozytywnych testów będzie mniejszy niż 10 procent.

Zdaniem pani minister, jeśli w niektórych samorządach kraju wskaźnik ten zostanie osiągnięty wcześniej, to będzie można rozważyć wcześniejszy powrót uczniów do szkół początkowych.