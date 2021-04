Raport. Koronawirus. 2 kwietnia

Emeryci, nauczyciele, wykładowcy, pełnoletni maturzyści, osoby cierpiące na choroby przewlekłe i członkowie misji zagranicznych są już zaproszeni do rejestracji online i wyboru preferowanego terminu szczepienia.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej https://vakcina.vilnius.lt/. Dokonując rejestracji za pośrednictwem platformy rządowej „Elektroniniai valdžios vartai”, będzie można wybrać jeden z możliwych terminów szczepień (sobota–wtorek) oraz jedną z czterech przychodni – Centro, Antakalnio, Šeškinės i Karoliniškių.

„Dziękuję Pani Premier i Ministerstwu Ochrony Zdrowia za dotrzymanie słowa i przeznaczenie na rzecz miasta 17 tys. szczepionek. Ze swojej strony pełną parą uruchomimy maszynę szczepień – będziemy pracować w weekendy, w święta, będziemy się starali dotrzeć do każdego wilnianina należącego do priorytetowej grupy, dopóki nie wykorzystamy całego arsenału szczepionkowego” – stwierdził mer Wilna Remigijus Šimašius.

Być może już od 12 kwietnia otworzą się placówki handlowe w centrach handlowych. Rząd zapowiada, że decyzję w tej sprawie podejmie od razu po świętach.

Według zapowiedzi planowane jest otwarcie wszystkich sklepów, w tym sklepów działających w dużych centrach handlowych, które nie mają osobnego wejścia z zewnątrz.

W piątek doszło do spotkania premier Ingridy Šimonytė, ministra gospodarki i ministra zdrowia z Rūtą Vainienė, szefową Litewskiego Związku Firm Handlowych. Po spotkaniu R. Vainienė stwierdziła, że decyzje rząd planuje podjąć w przyszłą środę tygodniu a placówki będą mogły się otworzyć już 12 kwietnia.

Po spotkaniu z handlowcami premier Ingrida Šimonytė w swoim komunikacie prasowym potwierdziła, że ​​rząd rozważa możliwości otwarcia centrów handlowych i jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, mogą one rozpocząć pracę już 12 kwietnia.

Zofia Matarewicz, dyrektorka szkoły-przedszkola „Willia” poinformowała, że najprawdopodobniej już po feriach świątecznych uczniowie klas początkowych powrócą do szkoły. Przedszkole działające w tej placówce jest otwarte i działa na ogólnych, przyjętych przez rząd zasadach covidowych.

„Po decyzji Rady miasta Wilna o możliwości powrotu do nauczania kontaktowego, ale z zachowaniem określonych zasad bezpieczeństwa poinformowaliśmy rodziców o możliwości powrotu do szkoły ich dzieci. 70 proc. opowiedziało się za powrotem do szkoły, 30 proc. nadal chce zdalnego nauczania” – poinformowała dyrektorka szkoły-przedszkola.

Zebrane odpowiedzi zostały przesłane do samorządu, który szkołę wpisał na listę szkół mogących otworzyć swoje podwoje po tygodniowych feriach po Świętach Wielkanocnych.

„Teraz wszystko zależy od samych rodziców. Wszyscy ci, którzy chcą, aby ich dzieci wróciły do szkoły muszą napisać oficjalną prośbę i przesłać ją nam” – mówi Z. Matarewicz.

W klinice w Santaryszkach zwiększono liczbę covidowych łóżek na oddziałach intensywnej terapii.

Wileński szpital kliniczny, za wyjątkiem oddziałów położniczego i dziecięcego, może całkowicie przekształcić się w szpital kowidowy.

Od dziś w szpitalu uruchomiono oddział na 50 łóżek i sześć miejsc intensywnej terapii dla chorych na Covid-19.

Dyrektor ds. zarządzania klinik Santaros Aušra Bilotienė–Motiejūnienė powiedziała, że w miarę zwiększania liczby chorych w ciężkim stanie, pacjenci będą wypisywani również w weekendy, natomiast leczeni będą pacjenci w ciężkim oraz średnio ciężkim stanie.