Raport. Koronawirus. 19 marca

Podróżni, którzy mogą nie podlegać izolacji, będą musieli przedstawić odpowiednie dowody w postaci dokumentów.

Jeśli dokumenty są pokazywane w porcie morskim lub na lotnisku, wyjątek zostanie natychmiast zastosowany. Jeśli osoba nie może natychmiast dostarczyć dokumentów, może je wysłać za pomocą wiadomości e-mail na adres izoliacija@nvsc.lt. Potwierdzenie zwolnienia zostanie wysłane pocztą elektroniczną. Przed otryzmaniem potwierdzeniem należy się izolować.

Po czwartkowym oświadczeniu Europejskiej Agencji Leków (EMA), że szczepionka AstraZeneca przeciw COVID-19 jest bezpieczna i skutecznie chroni przed chorobą, wywoływaną przez koronawirusa, kolejne kraje decydują się na odwieszenie stosowania tego preparatu. Także na Litwie w piątek wznowiono szczepienia AstraZeneką. Minister Zdrowia zapowiedział, że szczepionką tą zaszczepieni zostaną przywódcy kraju.

„Po posiedzeniu EMA i zaleceniach wydanych przez Państwową Służbę Kontroli Leków (VVKT), szczepienia preparatem AstraZeneca zostaną wznowione od piątku rano” – ogłosił Minister Zdrowia Arūnas. Dulkys.

Minister dodał również: „Rozumiemy obawy ludzi i jesteśmy gotowi udostępniać dane o szczepionkach w przejrzysty sposób. Ministerstwo Zdrowia uważnie monitoruje sytuację w ramach badań prowadzonych przez Europejską Agencję Leków, Państwową Służbę Kontroli Leków i Światową Organizację Zdrowia. W naszym kraju istnieje mechanizm monitorowania i badania zdarzeń niepożądanych po otrzymaniu, podkreślam – dowolnej szczepionki. Uważam jednak, że nadal należy go w pełni wzmocnić w obszarze nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii”.

Według A. Dulkisa szczepionką AstraZeneką zostaną również zaszczepieni przywódcy kraju: prezydent Gitanas Nausėda, marszałek Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen, premier Ingrida Šimonytė i on sam.

„Podpiszę zarządzenie uzupełniające grupy ludności, które mają być szczepione w pierwszej kolejności, w tym prezydenta, posłów na Sejm i członków rządu. Chcąc okazać zaufanie do szczepionki AstraZeneca, uzgodniliśmy, że w poniedziałek prezydent Gitanas Nausėda, przewodnicząca Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen, premier Ingrinda Šimonytė i ja zostaniemy zaszczepieni ”- powiedział A. Dulkys.

AstraZeneką będą zaszczepieni także nasi olipijczycy.

„Gdy przyjrzymy się mapie państw, które jako pierwsze zawiesiły stosowanie tej szczepionki ze względu na skutki uboczne, to wydaje się, że tam toczy się gra firm, np. francuskich, lokalnych, które chcą wejść na rynek i to one chcą na tym rynku zarobić. W tle jest jeszcze szczepionka chińska, szczepionka rosyjska” – mówił w Polskim Radiu 24 socjolog prof. Arkadiusz Jabłoński o zawieszeniu szczepień preparatem firmy AstraZeneca przez część państw.

Politolog prof. Jacek Reginia-Zacharski także w Polskim Radiu 24 mówił o tym, że mamy do czynienia z grą państw i koncernów farmaceutycznych, jednak w Europie bagatelizuje się tę kwestię. „Naturalną rzeczą jest to, że koncerny farmaceutyczne rywalizują ze sobą. Jednak perspektywa gry geopolitycznej jest mniej uchwytna w Europie dlatego, że przyzwyczailiśmy się do tego, że jest to dziwna koncepcja naukowa. Przez to Europejczycy nie dostrzegają prowadzenia tej gry“ – powiedział.

„Na początku pandemii mówiło się o dyplomacji maseczkowej prowadzonej przez Chiny. Obecnie mamy do czynienia z takim samym mechanizmem w odniesieniu do szczepionek, ale w znacznie poważniejszej skali” – dodał prof. J. Reginia-Zacharski.

Po wznowieniu szczepień preparatem AstraZeneca kontynuowane są szczepienia olimpijczyków i paraolimpijczyków.

Według Litewskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego, do tej pory pierwszą dawką zaszczepiono 196 sportowców i ich trenerów oraz medyków z ogólnej liczby 290 osób.

Rozpoczęły się rewakcynacje osób zaszczepionych wcześniej. Dziś drugą dawkę ma otrzymać 15 osób.

Według Komitetu Olimpijskiego, sportowcy zostaną zaszczepieni według harmonogramu i tymczasowe wstrzymanie szczepień nie wpłynie na ich plany.