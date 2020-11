Raport. Koronawirus 19 listopada

Rząd Litwy w przyszłym tygodniu podejmie decyzję o przedłużeniu kwarantanny. Druga kwarantanna została wprowadzona na Litwie 7 listopada i potrwa do 29 listopada, jednak p.o. ministra zdrowia Aurelijus Veryga zapowiedział, że z pewnością zostanie przedłużona o co najmniej trzy miesiące.

Z badań przeprowadzonych przez „Eurovaistinė“ wynika, że co dziesiąty mieszkaniec jednorazową maskę zmienia co tydzień, a co czwarty – co kilka dni.

Prof. Saulius Čaplinskas przypomina, że maska ​​medyczna jest najskuteczniejsza, gdy jest używana tylko raz i nie dłużej niż trzy godziny. A jeśli jest wilgotna, skraca się jej działanie ochronne.

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 1 680 osób. Zmarło 18 chorych – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Nowe przypadki wykryto m.in. w szpitalu w Święcianach, Wileńskim Szpitalu Uniwersyteckim oraz szpitalu w Kłajpedzie.

Od początku pandemii COVID-19 zaraziły się 40 492 osoby, zmarły – 341. W izolacji przebywa 86 121 osób. Od początku czerwca na Litwę z zagranicy przybyły 494 osoby z COVID-19. Wczoraj zbadano 13 134 tys. próbek.