Raport. Koronawirus. 19 kwietnia

75,71 proc. zajętych łóżek covidowych, 78,94 proc. wykorzystywanych respiratorów – to liczby, które wskazują na wciąż duże obłożenie szpitali, mimo malejącej liczby nowych zachorowań.

Od 16 kwietnia dopuszczana jest także możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Od piątku możliwe jest także uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu 25 osób.

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 pozostaną zamknięte.

Na Litwie dozwolone są nieduże imprezy, wznowiona działalność teatrów i kin. Rząd ostrzega, że korzystając z usług instytucji kultury trzeba będzie korzystać wyłącznie z maseczek medycznych lub respiratorów.

Zmiany te weszły w życie w poniedziałek, 19 kwietnia. Zobowiązują organizatorów imprezy do dopilnowania, aby „widzowie i uczestnicy (poza wykonawcami lub sportowcami) oraz personel imprezy nosili maski medyczne lub respiratory, które przylegają do twarzy i zakrywają nos i usta przez cały czas trwania imprezy”. Maski nie są obowiązkowe dla osób niepełnosprawnych, jeśli jest to szkodliwe dla ich zdrowia, oraz dla dzieci.

Od poniedziałku swoją działalność odnawiają sklepy zlokalizowane w centrach handlowych, kina, teatry, sale koncertowe, dozwolone będą niewielkie imprezy.

Otwierane sklepy nie będą jednak mogły być czynne w weekendy. Minister Gospodarki i Innowacji Aušrinė Armonaitė podkreśliła, że w weekendy będą mogły byż czynne tylko te sklepy, które już wcześniej działały w centach handlowych – spożywcze, zoologiczne, kwiaciarnie, optyka i ortopedia, artykuły pogrzebowe, apteki, a także sklepy z bezpośrednim dostępem z zewnątrz.

Wszystkie otwierane placówki muszą mieć co najmniej 50 metrów kwadratowych całkowitej powierzchni na jednego kupującego lub w danym momencie może być obsługiwana tylko jedna osoba.

Od poniedziałku czynne będą też kina, zawodowe teatry i sale widowiskowe,będzie też można organizować imprezy w plenerze i w pomieszczeniach.