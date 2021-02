Raport. Koronawirus. 18 lutego

W ciągu ostatnich dwóch tygodni, na 100 tys. mieszkańców, zachorowalność stanowi 238,8 przypadków.

Od początku pandemii na Litwie zdiagnozowano 192 tys. 193 przypadków choroby.

Statystycznie wyzdrowiało 176 tys. 925 osób (deklarowano: 127 tys. 377 przypadków).

Statystyczna liczba aktywnych przypadków – 8 811 (deklarowano 58 tys. 88 pacjentów).

Ogółem na COVID-19 zmarło 3129 osób. Łącznie z tą chorobą zakaźną związanych jest 6075 zgonów, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.

Rozważana jest dodatkowa pomoc dla seniorów, aby ułatwić im przyjście na szczepienie na COVID-19, oznajmia Monika Navickienė, minister opieki socjalnej i pracy.

„Rozmawialiśmy z placówkami opieki socjalnej, abyśmy mogli zainicjować dodatkową pomoc, zarówno w zakresie edukacji tych osób, jak i, jeśli to konieczne, udzielenia dodatkowego transportu, aby seniorzy mogli otrzymać tę szczepionkę. Naprawdę uważamy, że to jest ważne” – powiedziała minister na konferencji prasowej.

Zdaniem Navickienė, szczepienia w placówkach opiekuńczych podległych ministerstwu przebiegają „w miarę sprawnie i skutecznie”, a obecnie szczepi się mieszkańców drugą dawką szczepionki.

„Nie odnotowujemy żadnych dodatkowych ognisk choroby” – powiedziała.

Niewykorzystane szczepionki przeciwko COVID-19 zostały przetransportowane do ośrodków szczepień, nie są magazynowane, twierdzi minister zdrowia Arūnas Dulkys.

„Na całej Litwie są już 74 ośrodki szczepień. W nich znajduje się 49 923 dawek”- napisał minister na Facebooku w czwartek.

Po tym, jak doradca prezydenta Simonas Krėpšta wspomniał w czwartek o ryzyku gromadzenia się szczepionek w magazynach, Dulkys stwierdza, że ​​obecnie nie ma magazynowanych szczepionek, a ilość szczepień jest zwiększana.

„Oczekuje się, że 129 ośrodków szczepień będzie działało proporcjonalnie do wzrostu liczby dostarczonych szczepionek. Dziennie szczepi się do 10 000 osób. Samorządy, oceniając swoje możliwości, planują zaszczepić do 30 000 osób dziennie” – mówi Dulkys.