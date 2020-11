Raport. Koronawirus 18 listopada

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 1 935 osób. Zmarło 24 chorych, najwięcej od początku epidemii – podało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Od 25 listopada dane na temat zachorowań na COVID-19 będzie gromadził Departament Statystyki. Dane będą podawane do wiadomości publicznej codziennie o stałej porze.

Koronawirus nie stoi na przeszkodzie, by planować Święta Bożego Narodzenia za granicą. Organizatorzy wycieczek twierdzą, że mieszkańcy są zainteresowani wyjazdami świątecznymi i noworocznymi. Na ferie zimowe można pojechać do Egiptu, na Wyspy Kanaryjskie, Malediwy, czy też w góry na Słowację, Łotwę, do Polski albo Estonii. Mieszkańcy kupują też wczasy na 2021 rok.

Komisja Europejska (KE) podpisała umowę z niemiecką firmą farmaceutyczną CureVac dotyczącą kupna dawek szczepionki na COVID-19 za 225 mln euro.

KE zauważa, że ​​umowa z CureVac jest już piątą umową z twórcami szczepionek na COVID-19.

Prawie tydzień temu KE ogłosiła, że ​​zatwierdziła umowę z BioNTech i Pfizer na dostawę opracowywanej przez nich szczepionki na COVID-19, po wcześniejszym podpisaniu takich umów z trzema innymi producentami szczepionek – AstraZeneca, Sanofi-GSK i Janssen Pharmaceutica.

W Szawlach urodziło się pierwsze w kraju dziecko chore na COVID-19. Neonatolog Vaida Aleksandravičienė powiedziała, że test na COVID-19 wykonano pierwszego dnia po urodzeniu dziecka. Wynik badania był pozytywny.