Raport. Koronawirus 17 listopada

Po doniesieniach o zmutowanej odmianie koronawirusa na fermach norek w Danii, Hiszpanii, Włoszech, USA, Holandii i Szwecji, Litwa wprowadziła wymóg, aby przyjeżdżający z tych krajów wykonali test na obecność COVID-19. Po wybuchu epidemii Covid-19 wiele krajów zdecydowało się na wcześniejsze zakończenie hodowli zwierząt futerkowych. Europa jest nadal uważana za największego na świecie eksportera futer.

Estonia apeluje do mieszkańców o gromadzenie zapasów leków przez co najmniej dwa tygodnie. Estonia woli dmuchać na zimne, ponieważ sytuacja w tym kraju pod względem zakażeń koronawirusem należy do najlepszych w Europie.

W poniedziałek na Litwie potwierdzono 996 nowych zachorowań. Przebadano 12 480 próbek. Zmarło 14 osób – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Wygląda na to, że co roku będziemy szczepieni zarówno przeciwko koronawirusowi, jak i grypie – powiedział we wtorek minister zdrowia Aurelijus Veryga.

Szef resortu zdrowia przyznał, że na razie nie była rozważana kwestia kolejnych ograniczeń w walce z koronawirusem. ,,Być może w czwartek będziemy w stanie stwierdzić, jak się zmienia sytuacja” – powiedział Veryga w kontekście wprowadzonych obostrzeń.

,,Wciąż są miejsca dużych zgromadzeń. Tam mogą się pojawić ograniczenia” – podkreślił Veryga. Zauważył, że ludzie bardziej na luzie podchodzą do restrykcji niż wiosną.