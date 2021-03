Raport. Koronawirus. 15 marca

Ministerstwo Zdrowia proponuje również przedłużenie ograniczeń w Birżach, Kłajpedzie, rejonie kupiskim, Mariampolu, Neryndze, Poniewieżu, rejonie solecznickim, rejonie szyrwinckim, rejonie święciańskim, rejonie trockim, rejonie uciańskim, rejonie orańskim, Wilnie i rejonie wileńskim oraz Wisagini.

W związku z tym wciąż obowiązywałby zakaz wjazdu i wyjazdu z danych samorządów, z wyjątkiem przemieszczania się między samorządami obwodowymi.

Pandemia koronawirusa uwypukliła narastające przez lata problemy, przekonuje wiceminister zdrowia. Według Živilė Simonaitytė, państwo nie było przygotowane na kryzysy o takiej skali, co komplikuje obecną kampanię szczepień.

„System e-zdrowia nie funkcjonuje sprawnie, więc nie możemy zapewnić rejestracji, nie posiadamy normalnych informacji dotyczących komunikacji, nie mamy normalnej infrastruktury dotyczącej dystrybucji środków” – uważa Simonaitytė.

„W wielu przypadkach nawet trudno sobie wyobrazić, jak państwo mogło być tak nieprzygotowane na sytuację o takiej skali” – powiedziała.

Planuje się, że po rozpoczęciu masowych szczepień mieszkańcy będą mogli się zarejestrować za pośrednictwem systemu „e-zdrowie” („e-sveikata”).

Centrum Rejestrów poinformowało, że „system e-zdrowia, podobnie, jak każdy inny system informatyczny, może doznać problemów w związku z dużą ilością logujących się osób”.

Austria, Czechy, Słowenia, Bułgaria i Łotwa wezwały do ​​zwołania szczytu Unii Europejskiej w celu omówienia „ogromnych różnic” w dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19, wynika z oświadczenia opublikowanego w sobotę (13 marca).

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz zasugerował w piątek, że niektórzy członkowie UE mogli podpisać „tajne kontrakty” z firmami zajmującymi się produkcją szczepionek, aby otrzymać więcej dawek niż zostało uzgodnione w ramach wspólnych porozumień Wspólnoty.

Kurz i czterej jego koledzy wysłali w piątek list do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej i Charlesa Michela, przewodniczącego Rady Europejskiej. W piśmie stwierdza się, że „dawki nie są dzielone równomiernie dla wszystkich członków UE”.

„Jeśli ten system się nie zmieni, doprowadzi to do ogromnych różnic między państwami członkowskimi, co pozwoli niektórym krajom osiągnąć odporność w ciągu kilku tygodni, podczas gdy inne pozostaną daleko w tyle. Dlatego wzywamy was do jak najszybszego przeprowadzenia debaty w tej ważnej sprawie” – czytamy w oświadczeniu.