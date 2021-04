Raport. Koronawirus. 15 kwietnia

„Stwórzmy takie przewidywalne warunki epidemiologiczne na najbliższe dwa tygodnie, aby nie bylo wielkich niespodzianek w obu kierunkach. Przez dwa tygodnie przygotujmy się na kolejne dwa tygodnie” – powiedziała podczas spotkania rządu premier Ingrida Šimonytė.

„Mam wielką nadzieję, że wszystko zostanie wykonane starannie, etapami, a jednocześnie dalsze szczepienia i testy pozwolą na opanowanie sytuacji, a gdzieś tam po drodze Ministerstwo Gospodarki i Innowacji razem z innymi resortami przygotuje dodatkowe decyzje w sprawie tak zwanego paszportu możliwości (galimybių pasas)” – dodała.

Od 19 kwietnia będzie można otwierać kina, sale zawodowych teatrów i sale widowiskowe, organizować imprezy z widzami w plenerze i w pomieszczeniach.

Urząd Miejski Wilna zaprasza wilnian w wieku 55+ do rejestracji na szczepienia. Rejestracja https://vakcina.vilnius.lt/ rozpoczyna się dziś, w czwartek i będzie trwała do wyczerpania zapasów szczepionki.

W komunikacie prasowym stołecznego samorządu podkreśla się, że w dyspozycji miasta pozostaje 2880 dawek preparatu Vaxzevria (dawniej AstraZeneca). Samorząd wileński planował w zeszły weekend i w poniedziałek wykorzystać pełny zapas szczepionek Vaxzevria dla grup priorytetowych. W ostatni poniedziałek zaszczepiono nieco ponad 1000 osób, chociaż planowano wykorzystanie pełnej dostępnej ilości – ponad 4000 dawek. Do wykorzystania pozostało więc prawie 3 tys. dawek.

Litwa i Łotwa zwróciły się do Danii z prośbą o przekazanie szczepionek firmy AstraZeneca. Wczoraj duńskie władze ogłosiły, że rezygnują z podawania tego preparatu.

Premier Litwy Ingrida Šimonyte powiedziała, że gdyby Dania rozważyła możliwość przekazania zgromadzonych zapasów szczepionek AstraZeneki, to Litwa chętnie by je przyjęła. Zapewniła, że w jej kraju znajdzie się wielu chętnych do tego, aby zaszczepić się tym preparatem.

„Gdyby dodatkowa szczepionka AstraZeneca została otrzymana z Danii, prawdopodobne jest, że na Litwie rozpoczęłyby się masowe szczepienia” – powiedział minister zdrowia Arūnas Dulkys.

„W zależności od sytuacji a jednocześnie jest bardzo prawdopodobne, że będziemy mieć i inne szczepionki do szczepień grup priorytetowych, to jest całkiem prawdopodobne, że rozpoczniemy masowe szczepienia” – powiedział A. Dulkys podczas rządowej godziny w Sejmie. Według niego możliwe byłoby zaszczepienie wszystkich, którzy uważają, że „ogólne korzyści ze szczepionki przewyższają ryzyko, umożliwiając jak największej liczbie mieszkańcom powrót do normalnego życia”.