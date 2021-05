Raport. Koronawirus. 14 maja

Walkę z infekcją przegrało 12 mieszkańców. Nadal notuje się spadek wskaźnika zapadalności na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu ostatnich czternastu dni. Stanowi on obecnie 576,3.

Odsetek pozytywnych testów na Sars-COV2 w ciągu tygodnia pozostał taki sam. Wynosi on 5,8 procent.

W ciągu minionej doby wykonano ponad 18 tys. testów w kierunku obecności koronawirusa.

Minister oświaty Jurgita Šiugždinienė zaapelowała do samorządów, by przynajmniej na kilka tygodni zezwoliły na powrót do szkół uczniom klas 5–11.

Szefowa resortu odnotowała, że w tym tygodniu do nauki stacjonarnej wróciło zaledwie około 3 tysięcy uczniów wskazanych klas.

Jej zdaniem, świadczy to o tym, że większość samorządów poszła na łatwiznę, a tłumaczenie, że „już się nie opłaca” szokuje i zasmuca.

Po tym, gdy rząd od poniedziałku zezwolił na wznowienie nauki stacjonarnej uczniów klas 5–11, większość samorządów podjęła decyzję o pozostaniu do końca roku szkolnego w trybie nauki zdalnej.

26 z 43 samorządów, ktore uczestniczyły w ankiecie Litewskiego Zrzeszenia Samorządów wskazało, że uczniowie nie wrócą do szkół. 16 podało, że wróci część uczniów.

W tę sobotę, 15 maja, w Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego, Przychodni w Niemenczynie oraz w ambulatoriach w Czarnym Borze, Ławaryszkach, Mariampolu, Niemieżu i Rudominie będą szczepione przeciwko chorobie COVID-19 uprzednio zarejestrowane osoby 45-letnie i starsze.

Po przybyciu na szczepienie konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości i maski na twarz.

Litwa przekaże 200 tys. dawek szczepionek przeciwko Covid-19 krajom Partnerstwa Wschodniego. Rząd postanowił , że w formie pomocy humanitarnej mają być dostarczone do 1 października.

Na razie rząd przewiduje, że na początku 100 tys. dawek zostanie przeznaczonych dla Ukrainy, 11 tys. dla Mołdawii i 15 tys. dla Gruzji.

„Rozumiemy, że nie są to liczby, które uratują te państwa (…), ale nie wystarczy jedynie mówić o solidarności, powinniśmy zrobić pierwszy krok i pokazać, czym jest solidarność, że nie są to tylko słowa, ale też działania – oświadczył minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis.

Premier Ingrida Šimonytė wskazała, że „jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem”, do końca trzeciego kwartału Litwa otrzyma tyle dawek, że teoretycznie można będzie zaszczepić 3,5 mln osób.

Szefowa rządu zwróciła uwagę, że szczepionki nie zostaną przekazane od razu, ale „bardziej realistyczny czas to trzeci kwartał”.