Raport. Koronawirus. 12 maja

„Mamy nadzieję na ostateczne decyzje zostaną podjęte w najbliższym czasie, bo w tej sytuacji bardzo ważna jest ocena sytuacji pandemicznej w kraju, zachorowalności i śmiertelności, które monitorujemy na co dzień. Są to bardzo ważne aspekty i należy je wziąć pod uwagę przy podejmowaniu takich decyzji ”- powiedziała w środę radiu LRT kanclerz Ministerstwa Zdrowia Jurgita Grebenkovienė.

Według niej rozważane są różne możliwe rozwiązania, oceniane są zalety i wady każdego z nich.

W poniedziałek Rugilė Pilvinienė, starszy doradca Wydziału ds. Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii i Informacji o Zatruciach Państwowej Agencji Kontroli Leków (VVKT), poinformował, że pierwsze dwa przypadki nietypowych zakrzepów krwi zostały zarejestrowane na Litwie u osób zaszczepionych preparatem AstraZeneca.

Gość Salonu stwierdził też, że uczniowie jego gimnazjum nie szczepili się masowo: „Niewielu się zaszczepiło. Jeśli dodamy tych co już przechorowali, to mamy ok. 20 proc. bezpiecznych. Reszta pozostaje w grupie ryzyka” – stwierdził dyrektor gimnazjum Jana Pawła II i dodał, ze próbowali powrócić do nauczania kontaktowego, ale pierwsza próba nie powiodła się. W następnych tygodniu szkoła podejmie następną probę przywrócenia nauczania kontaktowego.