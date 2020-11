Raport. Koronawirus. 12 listopada

Rząd zmienił niektóre zasady obowiązujące podczas kwarantanny powszechnej. Pozwolił dzieciom uczęszczającym do przedszkoli i klas początkowych, by w placówkach edukacyjnych mogły przebywać bez maseczek. Organizacje miedzynarodowe nie zalecają noszenia maseczek dzieciom do 5 lat, tymczasem dzieciom w wieku od 6 do 11 lat maseczki są zalecane, ale nie wymagane.

Epidemiolog Daiva Razmuvienė akcentuje, że w listopadzie szczególnie wzrosła śmiertelność na skutek infekcji COVID-19. Według ekspertki, może to mieć związek z długim weekendem, gdy obchodziliśmy Dzień Zaduszny.

Epidemiolog jest przekonana, że w tym okresie mieszkańcy nie stosowali się do zaleceń specjalistów.

Wczoraj u 121 pracowników służby zdrowia zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. W dniach 1-11 listopada – u 963.

Simonas Krėpšta, doradca prezydenta Gitanasa Nausėdy, powołując się na prognozy ekspertów, twierdzi, że pandemia koronawirusa na Litwie może osiągnąć swój szczyt za tydzień lub dwa.

Poczta Litewska informuje, że codziennie otrzymuje oficjalne komunikaty od partnerów z zagranicy o zakłóceniach działalności w związku z pandemią koronawirusa. Liczba przesyłek rośnie, natomiast wydolność oddziałów zmniejsza się, wskutek czego możliwe są opóźnienia w dostawach paczek.

Sieć handlowa Maxima poinformowała o 7 nowych przypadkach zakażenia COVID-19 wśród swoich pracowników. W środę (11 listopada) koronawirusa wykryto u pracowników w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Płungianach i Taurogach. W sklepach została przeprowadzona pełna dezynfekcja.