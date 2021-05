Raport. Koronawirus. 11 maja

Dokument będzie bezpłatny w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Kod QR zapewni bezpieczeństwo i autentyczność certyfikatu.

Osoby, które nie mają technicznych możliwości potwierdzenia tożsamości przez internet, będą mogły bezpłatnie uzyskać paszport możliwości w punktach obsługi klienta Centrum Rejestrów za okazaniem dokumentu tożsamości. Na Litwie istnieje 50 oddziałów Centrum.

Do sprawdzenia dokumentu nie będzie potrzebny specjalny sprzęt – znajdujący się w nim kod można zeskanować telefonem lub tabletem. Po zeskanowaniu otrzymanego kodu QR wyświetli się na ekranie kolor zielony lub czerwony (jeśli paszport jest ważny, to zielony, jeśli nie, to czerwony). W razie potrzeby tożsamość osoby można zweryfikować na podstawie dokumentu tożsamości. Paszport szansy będzie zawierał minimalnie wrażliwe dane – tylko te, które są niezbędne do identyfikacji osoby: imię, nazwisko i datę urodzenia.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju w ciągu tygodnia nie uległa zmianie i pozostaje stabilna, podało Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego. Epidemiolodzy zwracają jednak uwagę, że w ciagu tygodnia zwiększyła się liczba ognisk koronawirusa w sektorach produkcji żywności, krawieckim i meblarskim, oraz w logistyce i przewozach.

Mniej ognisk odnotowano natomiast w sektorze usług, w służbie zdrowia. Natomiast w placówkach opieki społecznej nie odnotowano żadnego ogniska.

Pod koniec zeszłego tygodnia w kraju odnotowano 365 aktywnych ognisk infekcji, gdy przed tygodniem – 364.

Departament Statystyki podaje, że ze stanu na wtorek w kraju notowano 421 aktywnych ognisk Sars-Cov2.

***

Premier Ingrida Šimonytė sytuacje zwiazaną z pandemią określa jako nieprzyjemną, ale stabilną. Jak oznajmiła, w najbliższym czasie nie są rozważane zmiany zasad kwarantanny.

„W środe na pewno nie będzie żadnych dyskusji na temat decyzji związanych z kwarantanną. Choć zachorowalność nie napawa optymizmem, ale nie mogę stwierdzić, że rośnie. Jest na podobnym poziomie od trzech tygodni” – oświadczyła w rozmowie z dziennikarzami szefowa rządu.

Jak powiedziała, jeśli sytuacja nie ulegnie pogorszeniu, rząd nie wprowadzi dodatkowych obostrzeń.

Wskaźnik zachorowalności na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni wynosi obecnie 602,8. Odsetek pozytywnych testów wynosi 5,7 proc.