Raport. Koronawirus. 11 lutego

Na podstawie wszystkich dostępnych dowodów WHO zaleca, „aby szczepionkę stosować u osób w wieku 65 lat i starszych”, zgodnie ze zaktualizowanymi zaleceniami 15-osobowej grupy ekspertów SAGE.

Według SAGE, szczepionkę można również stosować na obszarach, w których rozprzestrzeniają się szczepy COVID-19, pomimo niedawnych badań, wykazujących, że „AstraZeneca“ jest znacznie mniej skuteczna wobec szczepu koronawirusa, wykrytego po raz pierwszy w Afryce Południowej.

Minionej doby potwierdzono 487 nowych przypadków COVID-19, 19 osób zmarło, a ogólna liczba zgonów wynosi 3 013.

W ciągu doby wyzdrowiało 1 679 osób.

Od początku pandemii na Litwie zdiagnozowano 189 58 przypadków choroby.

Ogółem wyzdrowiało 171 777 osób.

Wczoraj pierwszą dawkę szczepionki podano dla 4204, drugą dla 1486 mieszkańców.

„Chodzi o to, by uczniowie mogli wrócić do szkół już w lutym” – mówi minister zdrowia Arūnas Dulkys.

„Naprawdę mam nadzieję, że będziemy mogli rozpocząć ten projekt na następnym posiedzeniu rządu, a jeśli nam się uda, jest to bardzo skuteczna nowa metoda i naprawdę umożliwi nam powrót do tego normalnego życia w całym systemie edukacji ”- powiedział minister w czwartek.

„Jestem uparty, cały zespół jest uparty – w lutym jeszcze musimy zacząć coś robić, inaczej nie może być. Taki jest cel i po prostu musimy do niego dążyć ” – dodał Dulkys.

Zgodnie z planem, w tym samym czasie będą testowane wszystkie członkowie tej samej rodziny. Wcześniej sądzono, że dzieci, które chodzą do szkoły przez tydzień, wrócą na tydzień do domów, aby ustalić, czy wirus nie rozprzestrzeni się na rodziny.