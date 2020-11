Raport. Koronawirus. 11 listopada

Szczepionka na koronawirusa, opracowana wspólnie przez gigantów farmaceutycznych Pfizer i BioNTech, w 90 proc. przypadków skutecznie chroni przed zakażeniem na COVID-19, zgodnie z wynikami trwających badań.

Od początku pandemii UE przeznaczyła znaczne środki na badania – do września 2020 r. zainwestowano prawie 459 mln euro w 103 nowe projekty badawcze dotyczące koronawirusa w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Dotacje trafiły do ​​projektów obejmujących diagnostykę, leczenie, szczepionki, epidemiologię, gotowość i reagowanie, badanie nad zachowaniem i socjoekonomię, produkcję oraz technologie medyczne i cyfrowe.



Plan zakłada zainwestowanie 1 miliarda euro w badania i innowacje w celu zwalczania COVID-19 i jego wpływu do końca 2020 roku.

Pierwsza dawka szczepionki na koronawirusa może trafić na Litwę już w styczniu – uważa minister zdrowia Aurelijus Veryga.

Liczba potwierdzonych wczoraj wynikami badań przypadków koronawirusa na Litwie wynosi 1 433. Tyle zakażeń wykryto po przebadaniu 13 092 osób. Odnotowano kolejny w ostatnim czasie dobowy rekord liczby zgonów na COVID-19. Nie żyje 14 osób i jest to największa liczba ofiar śmiertelnych od początku pandemii – podaje Ministerstwo Zdrowia.