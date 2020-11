Raport. Koronawirus. 10 listopada

Litewskie Ministerstwo Zdrowia nie zabrania mieszkańcom jazdy taksówką w celu wykonania testu na koronawirusa, jednak firma Bolt, która oferuje transport, ostrzega, że ​​kierowcy mają prawo wyboru i zaleca wcześniejsze poinformowanie o celu podróży. To do kierowcy należy decyzja, czy się zgodzi na taki rejs.

W ciągu minionej doby na Litwie wykryto 1 109 nowych przypadków koronawirusa po przebadaniu 12 762 próbek. Na skutek wirusa zmarło 11 osób. Bilans zachorowań w kraju wzrósł do 26 841 osób. Z chorobą walczą 20 584 osoby.

Pierwsza dawka szczepionki na koronawirusa może trafić na Litwę już w styczniu – uważa minister zdrowia Aurelijus Veryga. „Myślę, że uzyskanie pierwszej partii w styczniu jest realistyczne. Nie oznacza to jednak, że dostaniemy wszystkie szczepionki w tym czasie, ponieważ tak naprawdę niektóre otrzymamy dopiero w drugiej połowie przyszłego roku, ponieważ są one na bardzo różnych etapach powstawania”- powiedział minister na konferencji prasowej we wtorek.

W związku z pandemią koronawirusa w Wilnie większość zaplanowanych świątecznych imprez i atrakcji w tym roku została odwołana, ale stolica zapowiada więcej elementów dekoracyjnych i świetlnych na ulicach.