Rak każdego dnia jest diagnozowany u 50 osób

vdu

Wskaźnik przeżyć chorych na raka poprawia się rok do roku, jednak następuje to w wolniejszym tempie niż w innych krajach, a innowacyjne leki i metody leczenia są spóźnione w porównaniu do krajów z lepszą organizacją opieki zdrowotnej.

Raport na temat walki z nowotworami ukazał się dzisiaj z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem.

Obecnie z rakiem walczy około 80 tysięcy osób, co piąta walkę przegrywa.

Wsród mężczyzn najczęściej jest diagnozowany rak prostaty, wśród kobiet – rak piersi. Dzieci najczęściej cierpią na raka krwi.

Co roku na choroby nowotworowe umiera około 8 tysięcy Litwinów. Codziennie rak jest diagnozowany dla 50 osób, rocznie stanowi to 18 tysięcy mieszkańców.

Z raportu wynika, że litewski pacjent na innowacyjny lek, czy metodę leczenia czeka dziesięć razy dłużej niż pacjent w Niemczech.