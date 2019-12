Rail Baltica: Podróż z Wilna do Kowna – w niecałe 40 minut

vdu

Przedstawiciele Kolei Litewskich twierdzą, że, zgodnie z umową, do końca 2021 r. ma być zaplanowana nowa linia kolejowa o prędkości 249 km/godz. na odcinku Kowno-Wilno. Linia ma zostać zbudowana do końca 2026 r. Według obliczeń, największa prędkość pociągów pasażerskich osiągnie na tym odcinku 234 km/godz.

W związku z taką prędkością, czas podróży z Wilna do Kowna potrwa zaledwie 38 minut, do Poniewieża – 37 minut, do Rygi – 1 godz. 54 minut, do Tallina – 3 godz. 38 minut, do Warszawy – około 3 godzin.

Obecnie trwają prace nad budową węzła kolejowego w Kownie oraz tworzeniem linii kolejowej od Kowna do granicy litewsko-łotewskiej.

Linia kolejowa „Rail Baltica” połączy Helsinki, Tallinn, Parnawę, Rygę, Poniewież, Kowno, Wilno i Warszawę.