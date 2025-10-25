Rada Miasta Wilno popiera finansowanie programów językowych dla imigrantów

„Słyszymy od wilnian, działaczy społecznych i polityków, że w Wilnie jest coraz mniej języka litewskiego, ale nie ma żadnych narzędzi ani politycznych kroków w kwestii osób, które przyjeżdżają z stref wojennych czy z powodu prześladowań politycznych” – mówił P. Pinelis podczas posiedzenia. „Naszym zdaniem, Wilno mogłoby być przykładem dla innych miast i państw, przyjmując dokument polityczny, który na tym etapie nie obciąża finansowo miasta i mieszkańców” – dodał.

Celem przyjętej rezolucji jest zapewnienie harmonijnego rozwoju miasta, wzmocnienie sprawiedliwości społecznej i solidarności między lokalnymi mieszkańcami a przybywającymi imigrantami.

Dokument rezolucji stwierdza, że „miasto uznaje, iż integracja imigrantów to proces dwukierunkowy: przybywający muszą starać się poznać język litewski, prawo, tradycje i wartości społeczne, a samorząd i społeczności mają tworzyć ku temu warunki oraz udzielać wsparcia”.

W jednym z punktów Wilno zobowiązuje się do finansowego wspierania programów nauki języka litewskiego dla dorosłych i dzieci, stosując elastyczne formy nauki oraz promując praktykę języka poprzez działalność wspólnotową.

Z kolei przedstawiciel Akcji Wyborczej Polaków na Litwie–Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), Jarosław Kamiński, podczas posiedzenia zadał pytanie, czy rzeczywiście samorząd nie zobowiąże się finansowo do wspierania lekcji języka litewskiego dla imigrantów, skoro taki punkt znajduje się w rezolucji.

„Powiedzieliście, że to nie będzie kosztować finansowo, a dalej czytamy – finansowe wsparcie. Gdzie tu prawda, ile to będzie kosztować i czy musimy jako samorząd przejąć funkcje rządu czy państwa i uczyć języka, bo tu w rezolucji nic nie jest napisane, że imigrant to mieszkaniec Wilna” – powiedział przedstawiciel AWPL-ZChR w radzie miasta Wilno, Jarosław Kamiński.

P. Pinelis odpowiedział, że choć w rezolucji znajduje się takie zobowiązanie, to jest to bardziej zobowiązanie moralne niż prawne.

„Jeśli byłyby proponowane jakieś finansowe środki, rada podejmowałaby decyzję o każdej z tych kwestii, zarówno w budżecie, jak i przy uchwalaniu jakiegoś programu, jego tworzeniu lub podobnie. To jest moralne wezwanie do nauki języka litewskiego i pełnej integracji ze społeczeństwem, a naszą rolą jest pomoc ludziom na tej trudnej drodze” – powiedział radny, Povilas Pinelis.

Rezolucję poparło 22 radnych, czterech było przeciw, a ośmiu wstrzymało się od głosu.