R. Žemaitaitis: „Świt nad Niemnem” chce zostać w koalicji

„Pomimo intensywnie kreowanego przekazu, że „Świt nad Niemnem” powinna zostać usunięta, pokazaliśmy, że przez osiem miesięcy możemy skutecznie pracować w ramach tej koalicji. Dzisiaj, po spotkaniu liderów dwóch partii, jestem przekonany, że doszło do porozumienia i będziemy kontynuować współpracę” – powiedział Remigijus Žemaitaitis, po spotkaniu z liderem socjaldemokratów, Mindaugasem Sinkevičiusem.

Tymczasowy przewodniczący socjaldemokratów, Mindaugas Sinkevičius, również potwierdził, że „Nemuno aušra” wyraziła chęć dalszej współpracy w rządzie. Zgodnie z jego słowami, spotkanie obydwu partii zakończyło się pozytywnym wynikiem, co oznacza, że koalicja ma szansę trwać.

Po dymisji premiera Gintautasa Paluckasa, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu, socjaldemokraci starają się ponownie zbudować silną i stabilną większość w Sejmie. Z tego powodu, w nadchodzących dniach Sinkevičius ma zamiar spotkać się z kolejnymi partnerami koalicyjnymi – Związkiem Demokratów „W Imię Litwy”, aby omówić dalszą współpracę.

Warto dodać, że przed spotkaniem z liderem „Świtu nad Niemnem”, Demokraci wyrażali wątpliwości co do kontynuacji współpracy z tą partią, jednakże po poniedziałkowych rozmowach sytuacja stała się bardziej klarowna.

Sinkevičius zaznaczył, że ostateczna odpowiedź na temat przyszłości koalicji i dalszej współpracy z partią „Nemuno aušra” powinna pojawić się jeszcze w tym tygodniu. Wszyscy politycy liczą na to, że stabilność rządu zostanie utrzymana, co pozwoli kontynuować ważne reformy i działania w kraju.

To, czy koalicja pozostanie stabilna, zależy również od ostatecznych decyzji Związku Demokratów „W Imię Litwy”. Przyszłość współpracy w rządzie pozostaje więc jeszcze w rękach kluczowych partnerów koalicyjnych, a decyzje zapadną w najbliższych dniach.